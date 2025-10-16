Điện thoại gập trong tương lai của Samsung sẽ có màn hình "tự sửa chữa"

Samsung đang tiến gần hơn đến việc nâng cao độ bền cho thế hệ điện thoại thông minh màn hình gập trong tương lai. Với thiết kế linh hoạt, màn hình chính lớn của các thiết bị này thường không có khả năng chống trầy xước hoặc nứt vỡ như màn hình của điện thoại thông minh truyền thống. Tuy nhiên, một bằng sáng chế mới đây đã tiết lộ rằng Samsung đang phát triển công nghệ màn hình có khả năng tự phục hồi.

Ảnh minh họa

Hệ thống "Tự Sửa Chữa" này không chỉ được áp dụng cho camera và cảm biến vân tay, mà còn cho các thiết bị có thể gập lại. Trước đây, Samsung đã sử dụng camera selfie dưới màn hình cho các mẫu điện thoại gập, nhưng gần đây đã chuyển sang thiết kế "đục lỗ". Việc lắp đặt cảm biến vân tay và camera trên màn hình gập gặp nhiều khó khăn, vì bất kỳ lỗ hổng nào cũng có thể làm giảm tính toàn vẹn cấu trúc, dẫn đến các vết nứt nhỏ và hư hỏng theo thời gian do độ ẩm.

Hiện tại, dòng điện thoại gập Galaxy Z vẫn sử dụng máy quét vân tay gắn bên hông. Tuy nhiên, công nghệ mới được cấp bằng sáng chế của Samsung có thể giải quyết vấn đề này. Công nghệ màn hình mới sẽ bao gồm các dây dẫn và cảm biến siêu nhỏ, tạo thành một "vòng cảm biến" xung quanh các đường cắt màn hình, giúp phát hiện bất kỳ vết nứt nhỏ nào.

Khi phát hiện vấn đề, hệ thống sẽ kích hoạt quy trình gia cố bằng cách sử dụng các "mẫu kim loại giả" tự động để bịt kín và gia cố khu vực bị ảnh hưởng. Cuối cùng, các chất bịt kín chuyên dụng sẽ bảo vệ các lớp OLED khỏi oxy và độ ẩm. Điều này có nghĩa là các thiết bị màn hình gập trong tương lai của Samsung có thể được trang bị màn hình có khả năng phát hiện và khắc phục các vết xước, từ đó ngăn ngừa hư hỏng nghiêm trọng hơn.