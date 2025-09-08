iPhone 17 series chuẩn bị ra mắt, giá iPhone 16 series biến động mạnh

Đầu tháng 9/2025, nhiều hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) đã một lần nữa điều chỉnh giá bán cho iPhone 16 series. Điều bất ngờ là trong khi một số mẫu giảm nhỏ giọt thêm vài trăm ngàn đồng thì cũng có những phiên bản tăng giá cả triệu đồng, trong bối cảnh iPhone 17 series đã sẵn sàng ra mắt.

iPhone 16 Pro Max màu titan sa mạc xu hướng của năm qua.

Khảo sát vào ngày 8/9, các sản phẩm iPhone 16 series đang rất sẵn hàng trên kệ của Thế Giới Di Động (TGDĐ) và FPT Shop, ngoại trừ iPhone 16 Pro 512GB hết hàng tại cả hai. Trong đó, iPhone 16e có xu hướng tăng thêm 800.000 đồng đến 1 triệu đồng so với tháng trước.

Cụ thể, hai hệ thống lớn nói trên đang khá so kè với nhau về giá iPhone 16e, cùng khởi điểm từ 15,99 triệu đồng đối với iPhone 16e 128GB. Riêng phiên bản 256GB chỉ còn hàng tại TGDĐ, giá 19,19 triệu đồng; còn phiên bản 512GB chênh nhau chỉ 100.000 đồng (25,09 triệu đồng và 24,99 triệu đồng).

Giá cao nhất hiện nay vẫn là iPhone 16 Pro Max 1TB với giá 42,69 triệu đồng cả tại TGDĐ và FPT Shop; các phiên bản 256GB và 512GB lần lượt là trên dưới 30 triệu đồng và 36,79 triệu đồng. Dịp này, iPhone 16 Pro không biến động mạnh về giá với mức khởi điểm từ 25 triệu đồng.

Ảnh thực tế iPhone 16 Pro Max. (Ảnh: Tom's Guide)

Về sản phẩm, iPhone 16 và iPhone 16 Plus tiếp tục duy trì thiết kế quen thuộc với khung nhôm và mặt kính cường lực Ceramic Shield, nhưng viền màn hình mỏng hơn mang lại cảm giác hiện đại hơn. Cả hai phiên bản đều sử dụng chip A17 Bionic, màn hình Super Retina XDR kích thước 6,1-inches (iPhone 16) và 6,7-inches (iPhone 16 Plus). Tuy nhiên, hệ thống camera kép 12MP chỉ hỗ trợ quay video 4K cơ bản, không có những tính năng quay phim chuyên nghiệp như dòng Pro.

Còn iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max được nâng tầm với khung viền titan nhẹ và bền bỉ, cùng viền màn hình mỏng nhất từ trước đến nay. Các mẫu Pro còn nổi bật với màn hình ProMotion 120Hz, mang lại trải nghiệm mượt mà hơn so với các bản tiêu chuẩn. Đặc biệt, chip A18 Pro trên dòng Pro không chỉ tăng tốc độ xử lý mà còn hỗ trợ công nghệ tản nhiệt tiên tiến, phù hợp với nhu cầu sử dụng chuyên sâu. Hệ thống camera vượt trội của cả hai đều có cảm biến chính 48MP, đi kèm tính năng zoom quang học 5x.

Bảng giá iPhone 16 series tháng 9/2025:

Sản phẩm Dung lượng Giá (triệu đồng) TGDĐ FPT Shop iPhone 16e 128GB 15,99 15,99 256GB 19,19 - 512GB 25,09 24,99 iPhone 16 128GB 18,89 18,89 256GB 21,99 22,19 512GB 28,39 - iPhone 16 Plus 128GB 21,99 21,99 256GB 25,09 25,09 512GB 31,29 31,29 iPhone 16 Pro 128GB 24,99 25,09 256GB 28,09 28,09 512GB - - 1TB 38,89 - iPhone 16 Pro Max 256GB 30,09 29,99 512GB 36,79 36,79 1TB 42,69 42,69

* Giá tham khảo ngày 8/9/2025.

* Giá có thể thay đổi từ AAR.