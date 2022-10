iPhone 14 và iPhone 14 Plus giảm giá sâu sau chục ngày lên kệ tại Việt Nam

Sau khoảng 10 ngày lên kệ, giá bán iPhone 14 và iPhone 14 Plus VN/A chính hãng tại Việt Nam đã được điều chỉnh giảm nhiều triệu đồng tại các đại lý uỷ quyền của Apple tại Việt Nam. Trong khi đó, trái ngược lại, iPhone 14 Pro chỉ giảm giá nhẹ và iPhone 14 Pro Max không có chương trình giảm giá trực tiếp nào.

iPhone 14 series đang giảm giá sâu sau hơn một tuần lên kệ.

Ghi nhận tại một số hệ thống, giá bán của iPhone 14 và iPhone 14 Plus chỉ còn lần lượt là 20,49 triệu đồng và 23,49 triệu đồng cho phiên bản 128GB, tức đã giảm 4,5 triệu đồng. Bên cạnh số tiền giảm trực tiếp, khách hàng còn có thể được giảm thêm 3 triệu đồng khi thu cũ - đổi mới và các ưu đãi thanh toán.

Lý giải về mức giá của iPhone 14 và iPhone 14 Plus giảm mạnh sau hơn một tuần lên kệ, bà Phùng Phương - đại diện truyền thông của hệ thống Di Động Việt cho biết: “Từ khi lên kệ đến nay, nhu cầu của người dùng đối với iPhone 14 và iPhone 14 Plus không quá cao, lượng lớn người dùng muốn bỏ thêm chi phí để sở hữu phiên bản iPhone 14 Pro, 14 Pro Max. Do đó, việc giảm giá cho iPhone 14 và iPhone 14 Plus được xem là dấu hiệu kích cầu, giúp người dùng có thể mua siêu phẩm của Apple với mức giá tốt”.

Bà Phùng Phương cho biết thêm, việc giảm giá sâu cho iPhone 14 và iPhone 14 Plus nhằm tách 2 model này ra khỏi cùng phân khúc giá với bộ đôi iPhone 13 Pro và Pro Max, thậm chí còn đưa iPhone 14 về mức giá thấp hơn cả iPhone 13, giúp cho người dùng có thêm lựa chọn khi muốn mua flagship mới với mức giá dưới 20 triệu đồng

“Với những mức giá tốt chỉ còn từ 17,79 triệu đồng khi trừ tất cả ưu đãi, sức bán của iPhone 14 và iPhone 14 Plus đang có dấu hiệu tăng trưởng. Dự kiến trong tuần tiếp theo, sức bán của hai model này sẽ tăng khoảng 15 - 20% so với tuần trước,” bà Phùng Phương chia sẻ.

Bộ đôi iPhone 14 và iPhone 14 Plus vẫn giữ nguyên thiết kế như thế hệ tiền nhiệm với khuôn viền vuông vức cùng với màn hình tai thỏ. Hai model này vẫn sử dụng chip A15 Bionic nâng cấp giúp tốc độ xử lý của iPhone 14 nhanh hơn khoảng 25% so với iPhone 13. Hai bộ đôi có thêm nhiều màu sắc mới trẻ trung, sang trọng phù hợp với mọi lứa tuổi, gồm trắng, xanh dương, đỏ, đen, tím.

Được biết thêm, iPhone 14 và iPhone 14 Plus vẫn có sức bán ổn định trong chục ngày qua. Nhiều khách hàng không muốn chờ đợi iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max về thêm hàng trong vài ngày tới thì họ đã chọn hai model tiêu chuẩn của iPhone 14 series.

Mở hộp một chiếc iPhone 14 màu tím.

Cũng liên quan tới thị trường iPhone 14 series, đại diện CellphoneS cho biết, năm nay, lượng khách hàng đăng ký quan tâm và đặt mua iPhone 14 series đã tăng 2 - 3 lần so với iPhone 13 series tùy phiên bản. Tuy nhiên, tổng lượng cung ứng hàng hoá lại gần như không đổi, do đó việc thiếu hụt hàng pha đầu tiên là điều đã được dự đoán trước.

Lượng hàng tiếp theo lúc đầu dự kiến sẽ cập bến Việt Nam trong khoảng 20 - 22/10 để trả hàng từ ngày 24/10. Tuy nhiên, thông tin mới cập nhật là hàng hoá sẽ về chậm hơn dự kiến 1 tuần do nhiều nguyên nhân khách quan. Việc này khiến toàn bộ các đại lý tại Việt Nam phải thông báo lịch trả hàng đợt 2 là từ ngày 30/10, thậm chí một số model đang rất hot còn bị dời sang ngày 15/11.

Giới buôn hàng xách tay ngay sau khi nắm được thông tin trên, đã nhanh chóng thổi giá iPhone 14 Pro Max, đặc biệt là phiên bản tím lên cao với giá không tưởng. Khảo sát trên một số trang rao vặt, giá iPhone 14 Pro Max 128GB và 256GB xách tay được rao bán sỉ với giá 35 - 37 triệu đồng. Mức giá trên có nghĩa là cao hơn 1- 2 triệu đồng so với giá bán hàng chính hãng chưa khuyến mại, nếu tính cả giá khuyến mại thì giá xách tay đã cao hơn hàng chính hãng 4 - 5 triệu đồng.

Sản phẩm Dung lượng Giá niêm yết (VNĐ) Giá ưu đãi (VNĐ) iPhone 14 128GB 24.990.000 20.790.000 256GB 27.990.000 23.790.000 512GB 28.990.000 28.990.000 iPhone 14 Plus 128GB 27.990.000 23.990.000 256GB 30.990.000 26.190.000 512GB 36.990.000 31.490.000 iPhone 14 Pro 128GB 30.990.000 29.490.000 256GB 34.990.000 30.790.000 512GB 40.490.000 36.490.000 1TB 46.990.000 40.990.000 iPhone 14 Pro Max 128GB 34.990.000 34.990.000 256GB 37.990.000 37.990.000 512GB 44.990.000 44.990.000 1TB 48.990.000 48.990.000

* Giá tham khảo ngày 25/10/2022.

* Giá ưu đãi là giảm trực tiếp, chưa tính các ưu đãi khác.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/iphone-14-va-iphone-14-plus-giam-gia-sau-sau-chuc-ngay-len-ke-tai-vi...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/iphone-14-va-iphone-14-plus-giam-gia-sau-sau-chuc-ngay-len-ke-tai-viet-nam-1408730.ngn