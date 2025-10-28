Huyền thoại có tên "Sam Sung" làm việc cho Apple Store hiện giờ ra sao?

Nếu từng lang thang tìm thú vui trên cõi mạng, có lẽ bạn sẽ còn nhớ Sam Sung, một anh chàng trở thành "huyền thoại" toàn cầu chỉ vì một sự trớ trêu của số phận: làm việc cho Apple trong khi mang cái tên "Sam Sung". Mới đây, tờ Business Insider đưa tin, anh đã quyết định "xóa sổ" cái tên trứ danh này.

Anh chàng Sam Sung, người từng là chuyên gia tại một cửa hàng Apple Store ở Vancouver (Canada), giờ đây đã chính thức đổi tên thành Sam Struan. Nhớ lại khoảnh khắc "viral" bất đắc dĩ, Struan kể: "Lúc đó tôi đang ở chỗ làm bán thời gian khác, và điện thoại cứ reo không ngừng. Tôi đã nghĩ ai đó qua đời. Sau đó tôi thấy tin nhắn nói rằng tôi đã nổi tiếng trên Reddit".

Tấm danh thiếp của Sam Sung khi còn làm ở Apple.

Sự nổi tiếng này kéo theo một mớ hỗn loạn. Mọi người liên tục gọi đến Apple Store để kiểm chứng, các phóng viên bắt đầu xuất hiện, và cửa hàng buộc phải rút anh khỏi khu vực bán hàng để giữ trật tự.

"Tôi vừa mới chuyển đến Canada, đang ở giai đoạn đầu của sự nghiệp, và tôi đã vô cùng sợ hãi rằng mình sẽ bị sa thải", anh thừa nhận. "Nhìn lại, việc sa thải tôi có lẽ còn gây ra một mớ hỗn độn PR lớn hơn cho Apple".

Trước đây, anh cũng từng làm việc tại một Apple Store ở Glasgow (Scotland). Struan cho biết khoảnh khắc đó đã thúc đẩy anh suy nghĩ lại về danh tính của mình. Chỉ một năm sau khi sự việc xảy ra, anh đã rời Apple. Anh quyết định đổi tên thành Struan, một cái tên lấy cảm hứng từ một ngôi làng yên bình ở Scotland.

Giải thích về quyết định của mình, anh chia sẻ: "Nó không giống như tôi nổi tiếng vì một điều gì đó thú vị như làm từ thiện hay đạt được thành tựu lớn. Nó chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn trên mạng".

Để biến sự căng thẳng này thành một điều ý nghĩa, Struan từng mang tấm danh thiếp cũ của mình tại Apple (với cái tên Sam Sung) đi bán đấu giá. Tấm thẻ đã thu về 2.500 USD và toàn bộ số tiền được quyên góp cho tổ chức từ thiện.

"Cảm giác thật tuyệt khi biến một điều gì đó vốn rất căng thẳng thành một điều tích cực", anh chia sẻ.