iPad màn hình gập của Apple bị trì hoãn, giá có thể lên tới trăm triệu đồng

Apple hiện đang trong quá trình phát triển hai thiết bị màn hình gập, trong đó nổi bật nhất là iPhone Fold. Bên cạnh đó, có thông tin cho rằng một chiếc iPad màn hình gập cũng đang được nghiên cứu. Tuy nhiên, theo báo cáo mới từ Bloomberg, việc ra mắt iPad gập sẽ còn mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Mặc dù có dự đoán rằng mẫu máy này có thể ra mắt vào năm 2028, nhưng thời điểm thực tế có thể phải chờ đến năm 2029.

Một chiếc iPad gập cỡ lớn có thể trông như thế nào?

Theo các nguồn tin thân cận, Apple đang hợp tác với Samsung Display để sản xuất tấm nền màn hình 18 inch. Giống như iPhone Fold, dự án này nhằm giảm thiểu nguy cơ xuất hiện nếp nhăn ở giữa màn hình. Tuy nhiên, việc phát triển màn hình lớn đã trở thành một thách thức phức tạp và tốn kém, dẫn đến việc trì hoãn quá trình phát triển trong thời gian dài.

Màn hình OLED gập cỡ lớn hiện đang có giá rất cao, với dự đoán rằng thiết bị gập này có thể đắt gấp ba lần iPad Pro 13 inch. Hiện tại, Apple đang bán iPad Pro 13 inch với giá 1.299 USD (khoảng 34,2 triệu đồng). Nếu giá linh kiện không giảm trong vài năm tới, giá của iPad gập có thể lên tới 3.900 USD (khoảng 102,7 triệu đồng), theo MacRumors.

Ngoài ra, các kỹ sư cũng đang lo ngại về trọng lượng của các nguyên mẫu màn hình gập. Hiện tại, các nguyên mẫu này nặng gần bằng một chiếc MacBook Pro, khoảng 1,6kg, trong khi iPad Pro chỉ nặng khoảng 450g. Mặc dù trọng lượng là một vấn đề, nhưng dự kiến sẽ được cải thiện trong quá trình phát triển. Hình ảnh hiện tại của sản phẩm gợi nhớ đến Huawei MateBook Fold, một máy tính bảng gập 18 inch, nhưng phiên bản của Huawei nhẹ hơn khoảng 0,45kg so với nguyên mẫu của Apple, với giá bán lẻ khoảng 3.400 USD (khoảng 89,5 triệu đồng).

Kế hoạch dài hạn cho các sản phẩm màn hình gập

Tin đồn về một chiếc iPad màn hình gập đã xuất hiện từ lâu, được củng cố bởi việc Apple nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho các sản phẩm tương tự. Các bằng sáng chế này bao gồm màn hình OLED có bản lề, biến một chiếc iPad cỡ lớn thành MacBook, cùng với ý tưởng về "bàn phím không phím" cho MacBook màn hình kép. Chuyên gia Mark Gurman từ Bloomberg cũng đã từng đề cập đến khả năng Apple đang khám phá ý tưởng về một "máy tính bảng lớn hơn" với kích thước trên 12,9 inch.

Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều suôn sẻ. Vào tháng 7/2025, có thông tin cho rằng Apple đã quyết định "tạm dừng tiến độ" dự án iPad gập để tập trung vào việc hoàn thiện iPhone Fold. Điều này cho thấy Apple đang gặp khó khăn không chỉ với iPad màn hình gập mà còn với cả thiết bị iPhone Fold, khi mà vào ngày 17/10, hãng vẫn đang trong quá trình thiết kế bản lề cho sản phẩm này.