Ra mắt Honor Power 2 với pin 10,080 mAh, thiết kế cực giống iPhone 17 Pro

Nhờ công nghệ pin silicon–carbon, smartphone có thể tích hợp viên pin dung lượng lớn nhưng vẫn không làm tăng độ dày của thân máy. Honor Power2 là một minh chứng rõ nét khi chỉ dày 7,98 mm, nặng 216 gram nhưng lại được tích hợp viên pin 10.080 mAh.

Smartphone pin "trâu" Honor Power2 sở hữu viên pin có dung lượng 10.080 mAh.

Viên pin "khủng" này có thể đáp ứng hơn 20 giờ sử dụng liên tục, có thể đạt 26 giờ xem video, 17 giờ dẫn đường GPS liên tục hoặc 14 giờ chơi game không nghỉ. Đây là lựa chọn tối ưu cho những người dùng cần thời lượng pin dài như tài xế công nghệ, người thường xuyên di chuyển hoặc game thủ.

Ngoài ra, Honor Power2 còn hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W, giúp rút ngắn thời gian sạc pin. Đáng chú ý hơn, thiết bị còn có khả năng sạc ngược, biến smartphone thành pin dự phòng với công suất lên tới 27W, đủ để sạc cho điện thoại khác hoặc các thiết bị điện tử nhỏ.

Honor Power2 có phiên bản màu cam giống như iPhone 17 Pro.

Về hiệu năng, Honor Power2 là smartphone đầu tiên được trang bị chip MediaTek Dimensity 8500 Elite, đi kèm GPU Mali-G720 MC8. Cấu hình này đủ mạnh để xử lý tốt các tác vụ nặng, chơi game đồ họa cao và đa nhiệm kéo dài.

Ở mặt trước, máy được trang bị màn hình AMOLED 6,79 inch, độ phân giải FHD+, tần số quét 120Hz, cho trải nghiệm hiển thị mượt mà. Màn hình đạt độ sáng cục bộ tối đa 1.800 nit, dùng tốt trong điều kiện ánh sáng mạnh. Camera selfie 16MP được đặt gọn trong chi tiết "đục lỗ", cảm biến vân tay cũng được tích hợp dưới màn hình.

Hệ thống camera sau của Honor Power2 bao gồm: camera chính 50MP khẩu độ f/1.9, hỗ trợ chống rung quang học OIS, kết hợp với camera góc siêu rộng 5MP.

Honor Power2 có khả năng sạc pin cho smartphone khác.

Về độ bền, Honor Power2 đạt chuẩn IP68, IP69 và IP69K, cho khả năng chống nước, chống bụi và chịu áp lực nước cao. Máy chạy giao diện người dùng MagicOS 10, phát triển trên hệ điều hành Android 16.

Honor Power2 được bán ra với ba màu, gồm Đen Midnight, Cam Sunrise và Trắng Snowfield. Tại Trung Quốc, phiên bản RAM 12GB + ROM 256GB có giá 2.699 nhân dân tệ (khoảng 9,4 triệu đồng). Phiên bản RAM 12GB + ROM 512GB có giá 2.999 nhân dân tệ (khoảng 10,4 triệu đồng). Sản phẩm được mở bán từ ngày 9/1 tại Trung Quốc, Honor hiện vẫn chưa xác nhận kế hoạch phân phối Power2 ra thị trường quốc tế.