Đã rõ người sẽ thay thế CEO Apple - Tim Cook
Theo báo cáo mới nhất, người thay thế CEO Tim Cook của Apple gần như đã được xác định.
CEO Apple Tim Cook — người đồng hành cùng công ty đã lớn tuổi và sẽ sớm rời khỏi vị trí của mình. Trong bản tin Power On, nhà phân tích nổi tiếng - Mark Gurman đã tiết lộ cho người thay thế lý tưởng nhất cho vị trí của ông Cook.
Người thay thế Tim Cook
Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Kỹ thuật Phần cứng của Apple — John Ternus.
Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Kỹ thuật Phần cứng — John Ternus là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí này. Ternus là người đã giới thiệu mẫu flagship mới nhất của công ty trong năm nay, iPhone Air. Theo Gurman, quyết định này được đội ngũ tiếp thị của Apple đưa ra có lý do.
Ternus là một sự thay thế lý tưởng
John Ternus được đánh giá là một người rất dễ mến. Nhiều năm qua, không ít nguồn tin đã dự đoán rằng ông sẽ kế nhiệm ông Cook.
Một trong những lý do lớn nhất khiến Ternus trở thành người thay thế lý tưởng cho Cook chính là nền tảng kỹ thuật của ông. Ternus không chỉ quảng bá sản phẩm của Apple trên sân khấu mà còn hiểu rõ cách chúng hoạt động và thể hiện niềm đam mê của mình với chúng.
CEO Apple - Tim Cook.
Ngoài ra, John Ternus cũng ở độ tuổi tương đương khi Tim Cook đảm nhận vị trí CEO. Ternus ngày càng nhận được nhiều sự chú ý hơn qua các cuộc phỏng vấn, ra mắt sản phẩm và ghé thăm cửa hàng vào ngày phát hành. Vì vậy, ông sẽ là một CEO được cả ngành công nghiệp và công chúng công nhận.
