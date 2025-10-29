Huawei Watch GT6 Pro 46mm phiên bản dây vải siêu nhẹ, pin 21 ngày

Watch GT6 Pro 46mm dây vải là một phiên bản thuộc Huawei Watch GT6 series, về độ cao cấp theo giá bán chỉ sau phiên bản GT6 Pro dây titanium.

Huawei Watch GT6 Pro tích hợp hệ thống cảm biến cải tiến độ chính xác.

Thiết kế

Huawei Watch GT6 Pro 46mm dây vải sử dụng khung hợp kim titanium màu nâu đạt độ hoàn thiện cao, kết hợp vòng bezel có các đường vân nổi tạo hiệu ứng ánh sáng bắt mắt. Thiết kế đa tầng giúp mặt đồng hồ trông dày dặn và chắc chắn, tạo cảm giác cao cấp dù giá bán thực tế chưa tới 9 triệu đồng.

Thực tế trải nghiệm, chất liệu hợp kim phủ lớp chống ăn mòn cho cảm giác mát tay và bền bỉ, trong khi mặt kính được bảo vệ bằng lớp sapphire chống trầy tốt trong các tình huống va quẹt nhẹ. Toàn bộ thân máy đạt chuẩn kháng bụi nước IP69 và chịu được áp suất nước ở mức 5 ATM - tương đương khả năng lặn ở độ sâu khoảng 50m.

Dây vải đi kèm thực chất có lớp silicon bao quanh nhưng vẫn rất nhẹ, thoáng khí. Tuy nhiên, phiên bản dây vải không phù hợp cho các hoạt động dưới nước hoặc luyện tập ra nhiều mồ hôi. Do đó, người dùng nên trang bị thêm một dây silicon để sử dụng cho mục đích bơi lội hay thể thao cường độ cao.

Nếu như tổng trọng lượng của Watch GT6 Pro 46mm còn phụ thuộc vào dây đeo, thì chỉ tính riêng bản thân chiếc đồng hồ là 54,7g. Đồng hồ có kích thước 45,6 x 45,6 x 11,25mm, mặt rộng 46mm nhưng vẫn vừa vặn với cổ tay nam giới châu Á, không quá dày và cũng không gây cảm giác cồng kềnh.

Về hiển thị, màn hình AMOLED kích thước 1,47-inches, lớn hơn 5,5% so với thế hệ tiền nhiệm cho độ phân giải cao, sắc nét, màu đen sâu, góc nhìn rộng, độ sáng tới 3.000 nits. Bên cạnh máy, Huawei vẫn duy trì kiểu điều khiển gồm một núm xoay và một nút bấm cho thao tác nhanh, cảm giác cơ học chắc chắn và bền bỉ.

Dây đeo có thể thay thế.

Dây vải viền silicon đi kèm.

Tính năng

Đồng hồ tích hợp đầy đủ cảm biến đo nhịp tim, SpO 2 , mức độ căng thẳng, nhiệt độ da, theo dõi giấc ngủ,... Đặc biệt, Watch GT6 Pro có thể ghi nhận điện tâm đồ (ECG) và đánh giá độ đàn hồi mạch máu, đây là hai tính năng thường chỉ có ở đồng hồ cao cấp.

Giao diện ứng dụng của HarmonyOS 6.0 trên Watch GT 6 Pro.

Hệ thống theo dõi sức khỏe hoạt động 24/7, hiển thị dữ liệu thông qua ứng dụng Huawei Health. Người dùng có thể xem phân tích chi tiết về chu kỳ giấc ngủ, nhịp tim khi nghỉ, nhịp tim biến thiên (HRV) và chỉ số thở khi ngủ - hữu ích để phát hiện sớm các rối loạn như ngưng thở khi ngủ.

Phải nói thêm, ứng dụng Huawei Health trên điện thoại cung cấp nhiều tính năng và dữ liệu khác, nhưng bố cục chưa thật sự trực quan. Một số tính năng nâng cao như hướng dẫn chế độ ăn hoặc huấn luyện chuyên sâu yêu cầu gói thuê bao Health+. Bù lại, giao diện HarmonyOS 6.0 trên Watch GT6 Pro lại khá mượt mà, linh hoạt cho mọi người dùng.

Về thể thao, GT6 Pro hỗ trợ hơn 100 chế độ luyện tập, bao gồm chạy bộ, đạp xe, bơi, leo núi, golf, lặn,... Dữ liệu được thu thập chi tiết với các thông số quan trọng như tốc độ, nhịp, VO 2 Max và thời gian hồi phục. Trong đó, công nghệ TruSense đo nhịp tim đã được Huawei cải thiện độ chính xác lên đến 98% đạp xe và lên đến 95% khi chạy bộ địa hình.

Đặc biệt, phiên bản Pro có GPS đa tần GNSS để định vị, hỗ trợ nhập lộ trình di chuyển. Cụ thể, hệ thống định vị Sunflower 2.0 sử dụng thuật toán cải tiến, cấu trúc ăng-ten mới tích hợp liền mạch vào mặt lưng và 6 vệ tinh băng tần kép, cho phép xác định vị trí người dùng chính xác hơn 20% thế hệ tiền nhiệm. Đồng hồ còn hiển thị bản đồ địa hình offline (cần tải về trước), cùng khả năng dẫn đường hữu ích.

Quản lý các tính năng và xem thông số trên ứng dụng.

Đặc biệt, Huawei Watch GT 6 series lần đầu tiên được trang bị thêm tính năng thanh toán bằng QR với ứng dụng ví điện tử cài thêm trên đồng hồ (thông qua AppGallery), giúp người dùng có thêm lựa chọn thanh toán ngay trên cổ tay là đưa mã QR cho cửa hàng quét.

Cuối cùng, tất nhiên các tính năng kết nối cũng rất đầy đủ: Nghe gọi điện thoại qua Bluetooth, hiển thị thông báo từ điện thoại, điều khiển nhạc, chụp ảnh từ xa (hỗ trợ cả Android và iOS). Ngoài ra, GT6 Pro còn có la bàn, đo độ cao, áp suất khí quyển, đèn pin, ghi âm và tìm điện thoại.

Pin

Thời lượng pin luôn là điểm mạnh của dòng Huawei Watch, và GT6 Pro tiếp tục chứng minh điều đó. Theo công bố, đồng hồ có thể đạt tối đa 21 ngày sử dụng cơ bản, 14 ngày trong điều kiện trung bình (theo dõi sức khỏe, GPS và thông báo bật), hoặc 40 giờ liên tục khi bật GPS.

Màn hình Always On đơn giản, dễ nhìn.

Thử nghiệm thực tế cho thấy, pin vẫn duy trì ở mức 28% sau 12 ngày sử dụng, bao gồm đo thông số khi đi bộ (7.000 - 8.000 bước/ngày), đo nhịp tim liên tục, đo giấc ngủ hằng đêm. Rõ ràng, thời lượng pin là rất ấn tượng khi so với Apple Watch cùng tầm giá, thậm chí tốt hơn nhiều so với nhiều smartwatch hàng chục triệu đồng.

Đế sạc nam châm đi kèm có thiết kế chắc chắn, sạc đầy pin trong khoảng 90 phút. Tuy nhiên, cổng sạc vẫn là USB Type-A, hơi lỗi thời khi mà các thiết bị di động chuyển dần sang USB Type-C. Dù vậy, nhờ tần suất sạc ít, chi tiết này không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm thực tế.

Nhìn chung, trong phân khúc dưới 9 triệu đồng, Huawei Watch GT6 Pro phù hợp với người dùng muốn tìm một thiết bị đeo đồng hành trong cả làm việc lẫn thể thao mà không cần sạc thường xuyên. Nhưng với người thường xuyên tiếp xúc với nước, phiên bản dây silicon có thể sẽ thích hợp hơn.