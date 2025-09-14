Đồng hồ thông minh có màn hình MicroLED và viền titanium, giá "hơi choáng"

Trên thị trường đồng hồ thông minh (smartwatch), Apple đang khẳng định vị thế với dòng Apple Watch Ultra. Trong khi đó, Samsung không ngừng cải tiến dòng Galaxy Watch. Huawei cũng là một đối thủ đáng gờm, cạnh tranh bằng các sản phẩm có thiết kế cổ điển, thời lượng pin ấn tượng.

Đồng hồ thông minh fēnix 8 MicroLED.

Trong bối cảnh đó, ngay sau thị trường quốc tế, Garmin vừa chính thức công bố mẫu smartwatch mới nhất là fēnix 8 MicroLED tại Việt Nam. Đây là chiếc đồng hồ thể thao thông minh đầu tiên trên thế giới được trang bị màn hình MicroLED. Để làm được điều này, Garmin đã thành lập một đội ngũ kỹ thuật riêng và hợp tác với các đối tác hàng đầu trong ngành bán dẫn.

Công nghệ này sử dụng hơn 400.000 đèn LED kích thước siêu nhỏ (từ 1-10 micron) để đạt độ sáng tối đa 4.500 nit, trở thành màn hình smartwatch sáng và sắc nét nhất hiện nay. So với các công nghệ màn hình khác, màn hình của fēnix 8 MicroLED có dải màu rộng hơn 15%, độ tương phản cao hơn 6 lần và góc nhìn siêu rộng. Độ bền của màn hình cũng được cải thiện gấp ba lần, tăng khả năng chống lưu ảnh (burn-in) và kéo dài tuổi thọ.

Garmin fēnix 8 MicroLED là thế hệ tiếp theo của dòng fēnix, vốn là dòng sản phẩm chủ lực của hãng. Trước đó, fēnix 6 (năm 2020) là đồng hồ năng lượng mặt trời đầu tiên trên thế giới và fēnix 7 (năm 2022) được trang bị GNSS đa băng tần cùng đèn pin LED.

Song song với fēnix 8 MicroLED, Garmin cũng giới thiệu dòng fēnix 8 Pro series (gồm phiên bản AMOLED và MicroLED), tuy nhiên hai phiên bản này hiện chưa được phân phối tại Việt Nam.

Về thiết kế, fēnix 8 series có viền làm từ titanium cao cấp, các nút bấm kim loại chống rò rỉ và đạt chuẩn chống nước khi lặn. Đồng hồ cũng được trang bị đèn pin LED để sử dụng trong điều kiện ánh sáng yếu.

Sản phẩm được tích hợp các tính năng theo dõi luyện tập và sức khỏe của Garmin như:

- Theo dõi hiệu suất nâng cao với các chỉ số như Endurance Score và Hill Score.

- Gợi ý bài tập hàng ngày.

- Bản đồ TopoActive được cài đặt sẵn và tính năng định tuyến linh hoạt.

- Ứng dụng ECG để ghi lại điện tâm đồ.

- Huấn luyện viên giấc ngủ.

- Thanh toán không chạm Garmin Pay.

Phiên bản được phân phối tại Việt Nam là fēnix 8 MicroLED kích thước 51mm, có thời lượng pin lên đến 10 ngày. Garmin fēnix 8 MicroLED sẽ được mở bán giới hạn với mức giá không hề rẻ - 54,89 triệu đồng.