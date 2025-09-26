Garmin tung đồng hồ thông minh Venu 4 hỗ trợ giọng nói, có đèn pin

Garmin vừa giới thiệu mẫu đồng hồ thông minh GPS Venu 4. Đây là phiên bản nâng cấp của dòng Venu từng nhận nhiều giải thưởng quốc tế, hướng đến người dùng quan tâm theo dõi sức khỏe và tập luyện thể chất. Thiết bị được trang bị viền kim loại, loa, micro và đèn pin LED tích hợp, đồng thời có thể hoạt động liên tục đến 12 ngày sau mỗi lần sạc.

Garmin Venu 4.

Venu 4 bổ sung nhiều tính năng theo dõi sức khỏe mới. Người dùng có thể kiểm tra trạng thái tổng thể thông qua các chỉ số như nhịp tim, HRV, hô hấp, nhiệt độ da và Pulse Ox. Đồng hồ còn ghi nhận thói quen sinh hoạt hàng ngày để phân tích tác động của chúng đến giấc ngủ hay mức độ căng thẳng. Tính năng giấc ngủ nâng cao cho phép đánh giá nhịp sinh học, mức độ đồng bộ với chu kỳ tự nhiên và hiển thị sự ổn định giờ đi ngủ trong một tuần.

Ở khía cạnh tập luyện, sản phẩm đi kèm huấn luyện viên Garmin Fitness Coach với hơn 25 bộ môn. Các bài tập sẽ tự động điều chỉnh theo nhịp tim, giấc ngủ và khả năng phục hồi. Người dùng có thể thiết lập kế hoạch dài hạn hoặc nhận gợi ý luyện tập hằng ngày. Đồng hồ cũng hỗ trợ Mixed Session, cho phép theo dõi nhiều hoạt động trong cùng một buổi thay vì tách rời.

Các thiết lập có thể thực hiện trên smartphone.

Một số tính năng hỗ trợ tiếp cận được tích hợp như đọc dữ liệu sức khỏe bằng giọng nói, nhắc nhở bằng âm thanh hay các chế độ hiển thị màu khác nhau để hỗ trợ người khó phân biệt màu sắc. Những công nghệ mới này giúp mở rộng khả năng tiếp cận thiết bị tới nhiều nhóm người dùng hơn.

Về thiết kế, Venu 4 có hai kích thước 41mm và 45mm với nhiều tùy chọn màu sắc. Ngoài các tính năng theo dõi sức khỏe, thiết bị còn cho phép gọi điện, nhận thông báo, điều khiển trợ lý giọng nói, sử dụng ứng dụng ECG, thanh toán không tiếp xúc Garmin Pay, lưu trữ nhạc và các công cụ an toàn.

Garmin Venu 4 có giá tham khảo 14,99 triệu đồng.