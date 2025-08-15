Top 6 đồng hồ thông minh nên sắm nhất tháng 8

Trong kỷ nguyên công nghệ đeo thông minh lên ngôi, một chiếc đồng hồ không chỉ dừng lại ở việc xem giờ. Từ theo dõi sức khỏe, quản lý lịch trình đến hỗ trợ luyện tập thể thao – smartwatch đang dần trở thành “trợ lý cá nhân” không thể thiếu. Tháng 8 này, hàng loạt thương hiệu lớn đồng loạt tung ưu đãi, khiến thị trường sôi động hơn bao giờ hết.

Dưới đây là top 6 mẫu đồng hồ thông minh đáng chú ý nhất, hội tụ đủ yếu tố: thiết kế thời thượng, tính năng thông minh và mức giá dễ tiếp cận.

1. Samsung Galaxy Watch8 44mm

Giá bán từ: 9,99 triệu đồng

Gợi ý đầu tiên trong danh sách này là đồng hồ Samsung Galaxy Watch 8. Sản phẩm được tích hợp khá nhiều tính năng hiện đại, giúp người đeo theo dõi sức khỏe tốt hơn: Điện tâm đồ, Đo nồng độ oxy (SpO2) Đo huyết áp, Đo Sức ép lên mạch máu, Đo Chỉ số chống oxy hóa, Chống nước 5 ATM,...

Samsung Galaxy Watch8 44mm.

Đồng hồ cũng được bảo vệ bởi Kính Sapphire, có độ bền cao. Chưa hết, đồng hồ Samsung còn có thời lượng pin khá dài - lên tới 40 giờ, có thể sử dụng liên tục tới cả tuần.

2. Huawei Watch 5 46mm viền Titanium dây composite

Giá bán từ: 9,81 triệu đồng

Hiện tại, đồng hồ Huawei Watch 5 46mm viền Titanium dây composite đang được giảm giá xuống mức dễ chịu hơn, phù hợp với túi tiền của người dùng tầm trung. Thêm vào đó, sản phẩm cũng có kết cấu titan và dây cực bền, cho phép người dùng sử dụng trong thời gian dài hơn.

Huawei Watch 5 46mm viền Titanium dây composite.

Một điểm cộng khác của phụ kiện này còn là tính năng Theo dõi nhịp tim 24h, theo dõi sức khỏe cảm xúc cùng nhiều chế độ theo dõi tập luyện khác, giúp chủ nhân cải thiện sức khỏe hiệu quả hơn. Cuối cùng, thời lượng pin của đồng hồ Huawei cũng rất đáng nể, lên tới 7 ngày sử dụng thường xuyên, phù hợp cho những chuyến du lịch hoặc công tác dài ngày.

3. Garmin Forerunner 570 47mm dây silicone

Giá bán từ: 14,42 triệu đồng

Với những khách hàng yêu cầu độ bền "trâu" hơn nữa, Garmin Forerunner 570 47mm với dây silicone, kính cường lực Gorilla Glass 3 chính là lựa chọn tối ưu nhất. Đồng hồ có thể sử dụng tới 11 ngày liên tục, màn hình cũng khá to, dễ theo dõi thông báo hơn.

Garmin Forerunner 570 47mm dây silicone.

Đồng thời, đồng hồ còn cho phép theo dõi 22 môn thể thao khác nhau, có khả năng phát hiện té ngã, Tự động tiết kiệm ánh sáng vào ban ngày,... rất phù hợp cho những người yêu thể thao.

4. Apple Watch Series 10 42mm viền nhôm dây thể thao

Giá bán từ: 8,39 triệu đồng

Apple Watch Series 10 hiện đang được giảm giá, chỉ còn khoảng hơn 8 triệu đồng cho phiên bản GPS. Giống như các dòng đồng hồ khác, sản phẩm cũng được tích hợp nhiều chế độ theo dõi sức khỏe tiện lợi: Điện tâm đồ, Đo nồng độ oxy (SpO2), Ước tính ngày rụng trứng, Vùng nhịp tim, Theo dõi Nồng độ oxy trong máu 24h,...

Apple Watch Series 10 42mm.

Giống như đồng hồ Samsung, phiên bản Apple Watch này cũng có khả năng Chống nước 5 ATM, giúp người dùng sử dụng tốt khi dính nước. Sản phẩm cũng được đồng bộ dễ dàng với iPhone, MacBook, cho phép trao đổi dữ liệu tiện lợi và nhanh hơn.

5. Apple Watch SE 2 GPS + Cellular 40mm

Giá bán từ: 6,99 triệu đồng

Nếu muốn sở hữu một chiếc đồng hồ Apple Watch giá phải chăng, iFan có thể tham khảo Apple Watch SE 2 GPS + Cellular 40mm. Đồng hồ có khả năng kết nối mạng linh hoạt, cho phép nghe - gọi cực tiện lợi. Hơn hết, hiệu năng của sản phẩm cũng khá ấn tượng.

Apple Watch SE 2 GPS + Cellular 40mm.

Và mặc dù có giá phải chăng, đồng hồ vẫn hỗ trợ nhiều tính năng theo dõi sức khỏe hữu ích như: Gửi thông báo khi có tai nạn, Tính quãng đường chạy, Tính lượng calories tiêu thụ, Theo dõi giấc ngủ, Theo dõi mức độ stress, Theo dõi chu kỳ kinh nguyệt, ...là phụ kiện không thể thiếu với những người yêu thích thể thao.