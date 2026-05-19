Huawei Watch Fit 5 Pro "lột xác" ngoại hình, có loạt tính năng lần đầu xuất hiện

Huawei đang đưa dòng Watch Fit tiến gần hơn tới nhóm đồng hồ thông minh (smartwatch) cao cấp, thay vì chỉ dừng ở thiết bị theo dõi sức khỏe giá dễ tiếp cận như vài năm trước. Với Watch Fit 5 Pro, hãng thay đổi khá mạnh ở vật liệu hoàn thiện, màn hình, tính năng thể thao lẫn các công cụ theo dõi sức khỏe. Mức giá khoảng 7 triệu đồng giúp mẫu đồng hồ này đứng giữa nhóm smartwatch phổ thông và cận cao cấp, cạnh tranh trực tiếp với các thiết bị từ Apple, Samsung hay Garmin.

Huawei Watch Fit 5 Pro.

Thiết kế

Huawei Watch Fit 5 Pro vẫn giữ kiểu dáng mặt chữ nhật quen thuộc, nhưng phần ngoại hình đã được nâng cấp rõ rệt so với thế hệ trước. Theo nhận định của người viết, đây là một trong những mẫu smartwatch có chất lượng hoàn thiện tốt nhất trong tầm giá, với thân nhôm, viền titanium và kính sapphire cong 2.5D.

Phần viền màn hình mỏng hơn đáng kể, chỉ khoảng 1,8mm đối xứng hai bên, giúp diện tích hiển thị trông rộng và hiện đại hơn. Đặc biệt, ai từng trải nghiệm các phiên bản trước của Watch Fit series sẽ nhận ra Watch Fit 5 Pro đã khắc phục hoàn toàn viền đen từng gây khó chịu trên thế hệ cũ.

Màn hình AMOLED 1,92-inches hỗ trợ độ sáng tối đa tới 3.000 nit, đủ để nhìn rõ ngoài trời nắng mạnh. Công nghệ LTPO cho phép tần số quét thay đổi linh hoạt từ 1Hz đến 60Hz trên lý thuyết sẽ giúp tiết kiệm pin đáng kể. Trải nghiệm vuốt chạm và cuộn bằng núm xoay cũng khá mượt, dù giao diện HarmonyOS vẫn chưa thật sự gần gũi như watchOS hay Wear OS.

Watch Fit 5 Pro cho cảm giác đeo nhẹ và ôm tay.

Tổng thể, Watch Fit 5 Pro cho cảm giác cao cấp hơn đáng kể so với hình dung về một chiếc đồng hồ fitness mỏng nhẹ. Thậm chí, nhiều chi tiết bề ngoài khiến thiết bị trông gần với Apple Watch Ultra hơn là dòng Watch Fit trước đây.

Tính năng

Huawei tiếp tục tập trung mạnh vào nhóm tính năng sức khỏe và thể thao. Ngoài hỗ trợ đo nhịp tim, SpO2, ECG, nhiệt độ da, độ cứng động mạch, HRV và phát hiện rối loạn nhịp tim, đây là lần đầu tiên một mẫu Watch Fit được trang bị tính năng đánh giá nguy cơ tiểu đường và theo dõi các yếu tố liên quan đến nguy cơ chuyển hóa. Nhóm tính năng này vốn chỉ xuất hiện trên các smartwatch đắt tiền hơn.

Trong đó, riêng hệ thống phân tích giấc ngủ của Huawei hoạt động ấn tượng, đưa ra nhiều dữ liệu chi tiết và trực quan. Ngoài giấc ngủ dài vào buổi đêm, thiết bị còn có thể theo dõi các giấc ngủ ngắn ban ngày để bổ sung vào báo cáo sức khỏe tổng thể. Người viết đánh giá các thông số giấc ngủ rất sát với thực tế.

Ngoài ra, Huawei đã Huawei bổ sung chế độ "Mini Workout" hoàn toàn mới với các bài tập ngắn chỉ từ 30 giây, giúp người dùng dễ dàng vận động mọi lúc trong ngày. Dù chỉ là chi tiết nhỏ nhưng Watch Fit 5 Pro đã phần nào tạo cảm giác thiết bị này chú trọng tới từng trải nghiệm sử dụng hằng ngày chứ không chỉ ghi nhận dữ liệu sức khỏe đơn thuần.

Ở nhóm tính năng thể thao, Watch Fit 5 Pro hỗ trợ hơn 100 chế độ luyện tập cùng GPS băng tần kép. Điểm mới là giờ đây thiết bị hỗ trợ tốt hơn các bộ môn thể thao dùng vợt thông qua các ứng dụng chuyên dụng như PickleX, Tennix hay Goodshot 2. Thực tế thử nghiệm cho thấy, cảm biến nhịp tim của thiết bị hoạt động tốt, thậm chí tiệm cận các thiết bị chuyên dụng như Polar Verity Sense trong các bài tập cường độ cao.

Ngoài ra, Watch Fit 5 Pro hỗ trợ lặn tự do ở độ sâu 40m, thông số hiếm thấy trong phân khúc. Đồng hồ còn có bài kiểm tra Apnoea và các chế độ luyện khả năng nín thở. Tuy nhiên, độ chính xác GPS vẫn chưa bằng các dòng Garmin thiên thể thao, đặc biệt ở môi trường nhiều cây hoặc công trình cao tầng.

Về phần ứng dụng quản lý Huawei Health, người dùng có thể cài đặt trực tiếp từ App Store dành cho iPhone nhưng sẽ phải tải file *.apk để cài đặt thủ công trên smartphone Android (không có sẵn trên Google Play). Giao diện ứng dụng khá dễ làm quen, trong đó từng nhóm tính năng theo dõi sức khỏe được liệt kê rõ ràng cũng như việc thay đổi giao diện cũng khá nhanh gọn.

Pin

Watch Fit 5 Pro dùng pin silicon-carbon dung lượng 471mAh với mật độ năng lượng cao hơn trước. Nhà sản xuất công bố thời lượng pin tối đa 10 ngày sử dụng nhẹ nhàng và khoảng 7 ngày dùng thông thường. Thời lượng pin sẽ giảm khi bật các chế độ theo dõi khi luyện tập thể thao.

Trong thực tế trải nghiệm của người viết, thiết bị vẫn trụ được hơn 5 ngày ngay cả khi bật màn hình luôn bật, theo dõi sức khỏe tim mạch liên tục, đo giấc ngủ hằng đêm và dùng GPS khoảng 30 phút mỗi ngày khi chạy bộ. So với Apple Watch hay nhiều smartwatch Wear OS thường phải sạc mỗi ngày, thời lượng pin nói trên làm một khác biệt lớn.

Ngoài ra cũng phải nhắc tới việc Huawei vẫn giữ lại sạc không dây bằng đế nam châm quen thuộc. Tốc độ sạc chưa phải nhanh nhất thị trường nhưng đủ thuận tiện với người dùng phổ thông. Thời gian sạc đầy từ 20% pin tới 100% pin chưa tới 1 giờ đồng hồ.

Tổng chung lại, Huawei Watch Fit 5 Pro cho thấy dòng Watch Fit không còn chỉ là smartwatch thiên fitness giá rẻ. Thiết bị đã tiệm cận phân khúc cao cấp hơn nhờ vật liệu hoàn thiện tốt, màn hình đẹp, thời lượng pin dài cùng loạt tính năng sức khỏe chuyên sâu.

Sản phẩm phù hợp với người cần smartwatch nhẹ, pin lâu, tập trung theo dõi sức khỏe và luyện tập hằng ngày. Ngược lại, nếu cần hệ sinh thái ứng dụng mạnh hoặc GPS chuẩn xác như đồng hồ thể thao chuyên dụng, các lựa chọn từ Apple, Samsung hay Garmin vẫn có lợi thế riêng.

Tham khảo từ ý kiến cộng đồng người dùng trên Reddit, có người cho rằng Watch Fit 5 Pro “đáng nâng cấp vì có nhiều tính năng mới hơn”, nhưng cũng nhận xét thiết bị “vẫn khá giống đời cũ”. Có người dùng đánh giá cao kính sapphire và viền titanium vì chống trầy tốt hơn thế hệ trước, có người lại khen cảm biến nhịp tim rất chính xác nhưng chưa hài lòng hoàn toàn với GPS.