Giá iPhone 16 series tháng 5: Giảm mạnh thêm tới 2 triệu đồng, lập "đáy" mới

Trong tháng 5/2026, nhiều hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) đã một lần nữa điều chỉnh giá bán cho iPhone 16 series. Diễn biến ngược dòng so với trước, hầu hết các tùy chọn của iPhone 16 Pro Max đã được điều chỉnh giảm thêm từ vài trăm ngàn đồng cho tới 2 triệu đồng.

iPhone 16 Pro Max màu titan sa mạc xu hướng của năm trước.

Chẳng hạn tại Thế Giới Di Động (TGDĐ) và FPT Shop, iPhone 16 128GB có giá khởi điểm từ 20,59 - 20,69 triệu đồng cho bản 128GB; 22,19 triệu đồng cho bản 256GB (giảm thêm 600.000 - 800.000 đồng so với tháng trước) và 26,99 triệu đồng cho bản 512GB (giảm thêm 1 triệu đồng so với tháng trước).

Đặc biệt, iPhone 16 Plus có giá từ 23,99 - 29,99 triệu đồng tùy phiên bản dung lượng. Trong đó, các phiên bản 128GB và 256GB đã giảm thêm tới 1 triệu đồng tùy hệ thống, riêng phiên bản 512GB giảm thêm tới 2 triệu đồng so với tháng trước. Tất cả các mức giảm trên đã lập ra "đáy" mới, thấp chưa từng có trong lịch sử dòng iPhone 16 series.

Trong khi đó, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max đang ở trạng thái hết hàng tại các hệ thống khảo sát.

Về sản phẩm, iPhone 16 và iPhone 16 Plus tiếp tục duy trì thiết kế quen thuộc với khung nhôm và mặt kính cường lực Ceramic Shield, nhưng viền màn hình mỏng hơn mang lại cảm giác hiện đại hơn. Cả hai phiên bản đều sử dụng chip A17 Bionic, màn hình Super Retina XDR kích thước 6,1-inches (iPhone 16) và 6,7-inches (iPhone 16 Plus). Tuy nhiên, hệ thống camera kép 12MP chỉ hỗ trợ quay video 4K cơ bản, không có những tính năng quay phim chuyên nghiệp như dòng Pro.

Còn iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max được nâng tầm với khung viền titan nhẹ và bền bỉ, cùng viền màn hình mỏng nhất từ trước đến nay. Các mẫu Pro còn nổi bật với màn hình ProMotion 120Hz, mang lại trải nghiệm mượt mà hơn so với các bản tiêu chuẩn. Đặc biệt, chip A18 Pro trên dòng Pro không chỉ tăng tốc độ xử lý mà còn hỗ trợ công nghệ tản nhiệt tiên tiến, phù hợp với nhu cầu sử dụng chuyên sâu. Hệ thống camera vượt trội của cả hai đều có cảm biến chính 48MP, đi kèm tính năng zoom quang học 5x.

Bảng giá iPhone 16 series tháng 5/2026:

Sản phẩm Dung lượng Giá (triệu đồng) TGDĐ FPT Shop iPhone 16 128GB 20.69 20,59 256GB 22,19 22,19 512GB - 26,99 iPhone 16 Plus 128GB 24,39 23,99 256GB 27,59 27,49 512GB 29,99 28,99 iPhone 16 Pro 128GB - - 256GB - - 512GB - - 1TB - - iPhone 16 Pro Max 256GB - - 512GB - - 1TB - -

* Giá tham khảo ngày 18/5/2026.

* Giá có thể thay đổi từ AAR.