Đồng hồ thông minh đầu tiên trên thế giới sử dụng màn hình MicroLED

Garmin vừa trở thành thương hiệu đầu tiên tích hợp thành công màn hình MicroLED vào một chiếc đồng hồ thông minh, và cũng là thương hiệu duy nhất đã chính thức thương mại hóa một sản phẩm như vậy trên mẫu fēnix 8.

Cũng như các phiên bản tiền nhiệm thuộc dòng fēnix, phiên bản fēnix 8 tiếp tục sở hữu thời lượng pin lên đến 240 giờ, đèn flashlight tích hợp tiện dụng khi tập luyện, cùng chuẩn kháng nước, kháng nhiệt, kháng va đập theo tiêu chuẩn quân đội Mỹ. Tuy nhiên, giá bán 54,89 triệu đồng là một rào cản không hề nhỏ với những tín đồ yêu thích smartwatch.

Trong ảnh là mẫu đồng hồ tiên phong về công nghệ hiển thị MicroLED.

Về MicroLED, đây là công nghệ hiển thị tiên tiến nhất hiện nay, đòi hỏi quy trình sản xuất với độ chính xác ở cấp độ bán dẫn. Nó vượt trội hơn cả AMOLED, LTPO-OLED (hai biến thể của màn hình OLED), và tất nhiên bỏ xa LCD.

Khi so sánh trực tiếp màn hình MicroLED với các màn hình khác, người dùng có thể nhận thấy sự khác biệt, đặc biệt khi đặt các màn hình khác bên cạnh nhau trong điều kiện ánh sáng mạnh. Màn hình MicroLED không chỉ vượt trội về độ sáng mà còn sở hữu dải màu rộng hơn 15% và độ tương phản gấp 6 lần so với màn hình thường.

Có được điều này là nhờ công nghệ với hơn 400.000 đèn LED siêu nhỏ (chỉ từ 1 - 10 micron), cho phép đẩy độ sáng tối đa lên mức 4.500 nits. Không chỉ vậy, nhờ góc nhìn siêu rộng, màn hình MicroLED trên smartwatch giúp đọc dữ liệu ngay khi cổ tay nghiêng nhanh, giảm hiện tượng “bóng gương” ở nắng gắt và giữ chữ số/bản đồ sắc nét trong đêm.

Cụ thể, trong môi trường ánh sáng cường độ cao, lợi thế cốt lõi của MicroLED là độ sáng. Khi LCD, LTPO-OLED, AMOLED bị giới hạn về ngưỡng sáng tối đa, MicroLED sử dụng các bóng LED vô cơ siêu nhỏ với hiệu suất phát quang vượt trội cho phép đẩy độ sáng lên mức rất cao mà không suy giảm chất lượng hay gây quá nóng.

Trong môi trường ánh sáng tiêu chuẩn, dù chất lượng hiển thị tương đương với LCD, LTPO-OLED, AMOLED (vốn đã xuất sắc), MicroLED sở hữu hai lợi thế lớn. Nó tiêu thụ ít năng lượng hơn để tạo ra cùng một mức sáng. Và khác biệt then chốt là độ bền: AMOLED sử dụng vật liệu hữu cơ (organic) sẽ bị thoái hóa và gây ra hiện tượng lưu ảnh (burn-in), trong khi MicroLED dùng vật liệu vô cơ (inorganic) giúp loại bỏ hoàn toàn nguy cơ này.

Trong môi trường tối và rất tối, cả LTPO-OLED, AMOLED và MicroLED đều đạt được màu đen tuyệt đối nhờ khả năng tắt pixel riêng lẻ. Tuy nhiên, khi hiển thị hình ảnh tĩnh (như mặt đồng hồ Always-On), màn hình LTPO-OLED và AMOLED đang tự giảm tuổi thọ do nguy cơ burn-in (lưu ảnh vĩnh viễn). Ngược lại, MicroLED miễn nhiễm với vấn đề này, giúp người dùng tận hưởng màu đen sâu mà không phải đánh đổi bằng tuổi thọ của thiết bị.