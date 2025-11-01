Huawei "tất tay" với Pura 90 Ultra: Camera 200MP kép đầu tiên trên thế giới?

Gã khổng lồ công nghệ Huawei của Trung Quốc dường như đã sẵn sàng để một lần nữa "chiếm sóng" truyền thông. Một rò rỉ mới đây cho thấy hãng đang phát triển một chiếc điện thoại thông minh với hai camera 200MP, một động thái có thể thiết lập tiêu chuẩn hoàn toàn mới cho nhiếp ảnh di động.

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới có thiết lập camera "khủng" như vậy.

Tin đồn xuất phát từ chuyên gia rò rỉ đáng tin cậy Digital Chat Station trên Weibo. Người này hé lộ rằng một mẫu smartphone sắp ra mắt với camera 200MP kép hiện đang trong quá trình thử nghiệm. Mặc dù bài đăng không trực tiếp nêu tên Huawei, nhưng chuyên gia này đã đính kèm một biểu tượng cảm xúc (emoji) thường được liên kết với thương hiệu – mặt người trên một tòa sen, được xem là một manh mối khá tinh tế và có phần rõ ràng.

Thông tin nhá hàng của chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station trên Weibo.

Thiết bị bí ẩn này được cộng đồng công nghệ tin là Huawei Pura 90 Ultra, phiên bản kế nhiệm của Pura 80 Ultra (từng ra mắt tháng 6/2025). Mẫu Pura 80 Ultra vốn đã là một trong những flagship camera mạnh nhất năm với cảm biến chính 1 inch 50MP và bộ xử lý XMAGE trứ danh. Nếu rò rỉ mới là thật, Pura 90 Ultra sẽ đưa mọi thứ lên một tầm cao hoàn toàn mới.

Một thông tin thú vị khác từ một nguồn tin Weibo cho biết, cả Pura 90 Pro+ và Pura 90 Ultra đều đang được thử nghiệm với thiết lập 200MP kép này. Đây sẽ là lần đầu tiên Huawei vượt qua ngưỡng 200MP, một cột mốc mà ngay cả Samsung hay các đối thủ Trung Quốc khác của Huawei cũng chưa từng đạt được trong một bố cục cảm biến kép.

Hiện chưa có ngày ra mắt chính thức, nhưng dựa trên lịch trình hàng năm, Huawei Pura 90 Ultra rất có thể sẽ trình làng vào khoảng giữa năm 2026.

Pura 80 Ultra có hệ thống camera đáng tiền nhất năm 2025.

Sau khi tiên phong với chiếc điện thoại gập ba đầu tiên trên thế giới, Huawei dường như đang chuẩn bị bổ sung thêm một "chiến tích" nữa vào bộ sưu tập của mình, trở thành nhà sản xuất đầu tiên sở hữu điện thoại có camera 200MP kép.