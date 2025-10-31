Rò rỉ hình ảnh smartphone siêu mỏng Huawei Mate 70 Air với màn cong 4 cạnh, RAM tới 16GB

Dòng sản phẩm Mate của Huawei luôn nỗ lực vượt qua mọi giới hạn, và Mate 70 Air sắp ra mắt hứa hẹn sẽ tiếp tục xu hướng này với thiết kế mỏng hơn và đẹp hơn. Theo những thông tin rò rỉ mới nhất, Mate 70 Air sẽ được trang bị màn hình cong bốn cạnh và RAM lớn hơn, mang lại lợi thế vượt trội so với phiên bản tiêu chuẩn trước khi ra mắt vào tháng 11 tới.

Ảnh concept Huawei Mate 70 Air

Mate 70 tiêu chuẩn đã tạo dựng nền tảng vững chắc với màn hình OLED phẳng 6,7 inch, tần số quét 120Hz và độ phân giải 1,5K (2688 x 1216). Thiết bị này hỗ trợ 1,07 tỷ màu, gam màu rộng P3, điều chỉnh độ sáng PWM 1440Hz và tần số lấy mẫu cảm ứng 300Hz, tất cả đều được bảo vệ bởi kính Kunlun thế hệ thứ hai, được Huawei khẳng định có độ bền ấn tượng về khả năng chống trầy xước và rơi vỡ. Bên trong, Mate 70 được trang bị chip Kirin 9020, RAM 12GB và tùy chọn lưu trữ lên đến 1TB.

Theo nguồn tin từ Fixed Focus Digital, Mate 70 Air sẽ còn tiến xa hơn nữa với màn hình cong bốn cạnh, mang đến trải nghiệm gần như không viền và đắm chìm hơn. Màn hình có thể có kích thước khoảng 6,9 inch, với tỷ lệ khung hình khác biệt so với Mate 70. Các tùy chọn lưu trữ bao gồm RAM 12GB + bộ nhớ trong 256GB, 12GB + 512GB và có thể có phiên bản RAM 16GB. Thiết bị sẽ được cài sẵn HarmonyOS 5.1, với lộ trình nâng cấp lên HarmonyOS 6.0 sau đó.

Hình ảnh rò rỉ mới cho thấy Mate 70 Aire có màn hình cong 4 cạnh

Mặc dù có thiết kế mỏng, chỉ dày hơn 6mm, Mate 70 Air được kỳ vọng sẽ có thời lượng pin tốt, thậm chí có thể vượt qua các đối thủ như iPhone Air và Samsung S25 Edge. Theo thông tin từ Fixed Focus, Huawei dự kiến sẽ phát hành sản phẩm này vào thời điểm "khởi động cho mùa thu", ám chỉ tuần đầu tiên của tháng 11/2025.

Mate 70 được công bố vào cuối tháng 11 năm ngoái với độ dày 7,8mm và pin 5.300 mAh. Sự xuất hiện của Moto X70 Air (dày 5,99mm) với pin 4.800 mAh trong cuộc đua điện thoại mỏng sẽ khiến người dùng rất mong chờ xem công nghệ pin của Huawei có thể đáp ứng được yêu cầu như thế nào. Giá bán của Mate 70 Air hiện vẫn chưa được tiết lộ, nhưng thông tin chi tiết sẽ sớm được công bố khi ngày ra mắt đến gần.