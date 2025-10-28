Huawei trang bị tính năng nhận diện khuôn mặt 3D cho toàn bộ dòng Mate 80

Theo Gizmochina, Huawei đã chính thức xác nhận thông tin về dòng điện thoại Mate 80 sắp ra mắt. Gần đây hãng đã công bố hệ điều hành HarmonyOS 6, sẽ được cài đặt sẵn trên dòng Mate 80. Tài liệu phát triển HarmonyOS mới cho biết, tất cả các mẫu trong dòng Mate 80 sẽ hỗ trợ nhận dạng khuôn mặt 3D. Hiện tại, chỉ có dòng Mate 80 và các thiết bị Mate Pro trở lên mới có tính năng này, trong khi các dòng điện thoại gập và dòng P không được hỗ trợ.

Tất cả các mẫu trong dòng Mate 80 sẽ hỗ trợ nhận dạng khuôn mặt 3D

Trước đây, tính năng nhận dạng khuôn mặt 3D chỉ có trên phiên bản Pro và RS, vì vậy đây sẽ là lần đầu tiên Huawei mở rộng công nghệ mở khóa bằng khuôn mặt tiên tiến sang phiên bản cơ bản. Dòng Huawei Mate 80 dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 11, với bốn phiên bản: Mate 80 tiêu chuẩn, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro+ và Mate 80 RS cao cấp nhất.

Về thiết kế, các thông tin ban đầu cho thấy Mate 80 Pro sẽ có một mô-đun camera tròn lớn nằm chính giữa mặt sau. Bố cục này bao gồm đèn flash nhiệt độ hai màu ở phía trên bên trái, cảm biến dải đối xứng bên phải và ống kính đa quang phổ bên dưới trục chính.

Các thiết kế mặt lưng của series Huawei Mate 80

Bên trong, dòng sản phẩm này dự kiến sẽ được trang bị chip Kirin 9030 mới của Huawei, tập trung vào việc tối ưu hóa kiến trúc thay vì chỉ tăng cường sức mạnh. Tuy nhiên, chip này vẫn hứa hẹn mang lại hiệu năng mượt mà hơn khi kết hợp với HarmonyOS 6.

Đặc biệt, phiên bản cao cấp Mate 80 RS có thể được trang bị màn hình OLED hai lớp 6,9 inch với độ sáng cao hơn, mức tiêu thụ điện năng thấp hơn và tuổi thọ pin được cải thiện. Ngoài ra, có thông tin cho rằng dòng Mate 80 sẽ sử dụng công nghệ eSIM độc quyền, lần đầu tiên loại bỏ hoàn toàn khe cắm thẻ SIM vật lý.