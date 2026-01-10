20 triệu USD sẽ đổ vào giải đấu Esports Nations Cup mỗi năm

Esports World Cup Foundation (EWCF) vừa công bố Esports Nations Cup 2026 (ENC) - giải đấu eSports toàn cầu theo mô hình đội tuyển quốc gia dự kiến diễn ra tại Riyadh, Ả Rập Xê Út vào tháng 11/2026.

Theo EWCF, Esports Nations Cup đưa mô hình đội tuyển quốc gia vào lịch thi đấu eSports toàn cầu theo cấu trúc bài bản và định kỳ. Giải đấu này bổ trợ cho Esports World Cup theo mô hình cấp câu lạc bộ, cho phép các tuyển thủ thi đấu dưới màu cờ sắc áo quốc gia.

Các đối tác quốc gia sẽ đóng vai trò đại diện chính thức của ENC 2026 tại từng quốc gia. Phối hợp cùng EWCF, các đối tác này sẽ hỗ trợ đội ngũ huấn luyện viên đội tuyển theo từng bộ môn, đồng thời phối hợp với các đối tác phát hành game và các câu lạc bộ trong khuôn khổ ENC.

"Mặc dù các đối tác quốc gia chịu trách nhiệm về công tác tổ chức và đại diện cho đội tuyển quốc gia, tính toàn vẹn của thi đấu và điều kiện hợp lệ của tuyển thủ vẫn sẽ được quản lý theo quy định của ENC và các quy trình được thống nhất với các đối tác phát hành game", EWCF cho biết.

Mỗi đối tác quốc gia được lựa chọn sẽ đề cử một Giám đốc Quốc gia, người giữ vai trò lãnh đạo và là đại diện chính thức của đội tuyển quốc gia. Giám đốc Quốc gia sẽ là đầu mối liên hệ chính giữa EWCF và hệ sinh thái eSports trong nước, hỗ trợ công tác điều phối, đại diện và triển khai các hoạt động ở cấp quốc gia.

Đặc biệt, EWCF sẽ thành lập Quỹ Phát triển ENC với cam kết tối thiểu 20 triệu USD mỗi năm, bắt đầu từ ENC 2026. Quỹ sẽ hỗ trợ các chương trình đội tuyển quốc gia thông qua chi trả phí đi lại và hậu cần cho việc tham dự Esports Nations Cup và nhiều hoạt động khác.

Các bên đủ điều kiện đăng ký bao gồm tổ chức eSports, câu lạc bộ, công ty dịch vụ, tổ chức phi chính phủ, các liên đoàn và hiệp hội eSports - thể thao quốc gia, cơ quan chính phủ, các nhà sáng tạo nội dung, cũng như các chuyên gia eSports giàu kinh nghiệm và có mối liên kết chặt chẽ với hệ sinh thái trong nước.

Cổng đăng ký đã được mở tại esportsnationscup.com và sẽ đóng vào ngày 31/1/2026. Các hồ sơ gửi về sẽ được xem xét thông qua quy trình đánh giá nhiều giai đoạn, dựa trên các tiêu chí: Tiêu chuẩn quản trị, vị thế trong hệ sinh thái, năng lực vận hành, khả năng tiếp cận cộng đồng và mức độ đáp ứng các yêu cầu từ phía đối tác phát hành game.