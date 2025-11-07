Cuộc đua điện thoại "siêu mỏng" ngã ngũ: Huawei "lật kèo" Apple và Samsung

Trong khi Samsung và Apple đang mải mê chạy đua xem ai là người mỏng nhất, Huawei vừa gia nhập cuộc chơi và "lật ngược kịch bản", chứng minh rằng một chiếc điện thoại mỏng vẫn có thể mạnh mẽ và thực dụng mà không cần hy sinh bất cứ điều gì.

Phân khúc điện thoại siêu mỏng, vốn được khởi xướng bởi Samsung với Galaxy S25 Edge (5,8 mm) và ngay sau đó là Apple với iPhone Air (mỏng hơn 0,2 mm), vừa chứng kiến một đối thủ nặng ký mới. Huawei đã chính thức bước vào cuộc chơi với chiếc Mate 70 Air.

Và triết lý của họ hoàn toàn khác biệt.

Theo đó, chiếc Huawei Mate 70 Air có độ dày 6,6 mm, tức là dày hơn cả S25 Edge và iPhone Air. Nó cũng nặng hơn đáng kể: 208 gram so với 163 gram (S25 Edge) và 165 gram (iPhone Air). Nhưng trọng lượng và độ dày "tăng thêm" đó chính là nơi Huawei "giấu" những nâng cấp "sát thủ" mà các đối thủ đã phải cắt bỏ.

Mate 70 Air mỏng 6,6 mm nhưng pin lớn đến 7.000 mAh.

Sự hy sinh lớn nhất của các điện thoại siêu mỏng thường là pin. Nhưng Mate 70 Air đã phá vỡ quy luật này. Huawei đã trang bị cho chiếc máy mỏng 6,6 mm một viên pin "quái vật" có dung lượng lên đến 7.000 mAh.

Để so sánh, Galaxy S25 Edge chỉ hỗ trợ sạc nhanh 25W. Trong khi đó, viên pin 7.000 mAh của Mate 70 Air được hỗ trợ sạc nhanh 66W. Đây là một đòn giáng mạnh vào tính "thực dụng" của các đối thủ.

Huawei không chỉ "nhồi nhét" pin. Chiếc điện thoại này, dù mượn khẩu hiệu "Air" của Apple, vẫn giữ nguyên sức mạnh của dòng Mate cao cấp:

- Màn hình: 7 inch (vượt qua cả Apple và Samsung).

- Vi xử lý: Chip "cây nhà lá vườn" Kirin 9020A/B.

- RAM/ROM: Tùy chọn 12 GB hoặc 16 GB RAM, cùng bộ nhớ 256 GB/512 GB.

- Camera: Cảm biến chính 50MP, kích thước 1/1.3 inch, hỗ trợ chống rung quang học (OIS), đi kèm một ống kính tele 12MP và một ống kính siêu rộng 8MP.

Chiếc Mate 70 Air mỏng nhưng không hề yếu.

Rõ ràng, Huawei đã chứng minh rằng người dùng không cần phải lựa chọn giữa một chiếc điện thoại mỏng thời trang và một chiếc điện thoại có cấu hình, thời lượng pin mạnh mẽ. Họ đã làm ra một chiếc điện thoại mỏng... đúng cách và đúng nghĩa.