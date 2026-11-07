Huawei đã xuất xưởng 30 triệu chiếc FreeBuds SE, chuẩn bị tung tai nghe giá rẻ mới

Huawei được cho là sắp tung mẫu tai nghe FreeBuds SE 5 Max ngay trong tháng 11 này, với mức giá niêm yết dưới 900.000 đồng. Sản phẩm là mẫu tai nghe nhét tai tích hợp chống ồn chủ động (ANC), kết hợp thời lượng phát nhạc lên đến 80 giờ, chống ồn chủ động đa chế độ lên đến 52dB.

Kể từ khi ra mắt, dòng tai nghe FreeBuds SE đã giúp nhiều người dùng tiếp cận trải nghiệm nghe chất lượng. Tính đến hết quý III/2026, tổng lượng tai nghe được xuất xưởng trên toàn cầu của dòng này đã vượt mốc 30 triệu chiếc.

Thiết kế bán trong suốt của FreeBuds SE 5 Max.

FreeBuds SE 5 Max gây ấn tượng với hộp sạc bán trong suốt, mang đến vẻ ngoài nhẹ nhàng. Sản phẩm có ba màu: Trắng với bề mặt bóng sáng; Xanh với lớp hoàn thiện mờ ánh ngọc và mica siêu mỏng; Đen với bề mặt kim loại mờ tinh giản. Tai nghe có thiết kế oval thuôn dài cùng các cạnh vát 45 độ.

Mỗi bên tai nghe nặng khoảng 4,3g, là mẫu tai nghe chống ồn nhét tai nhẹ nhất của Huawei. Được phát triển trên nền tảng mô phỏng công thái học độc quyền dựa trên dữ liệu từ hơn 10.000 mẫu tai, FreeBuds SE 5 Max hứa hẹn mang đến cảm giác đeo vừa vặn, chắc chắn và thoải mái.

Khi kết hợp cùng hộp sạc, FreeBuds SE 5 Max cho tổng thời lượng phát nhạc lên đến 80 giờ. Sau khi sạc đầy, tai nghe có thể phát nhạc tối đa 10 giờ khi tắt ANC hoặc 7 giờ khi bật ANC. Sạc nhanh trong 10 phút có thể cung cấp thêm tối đa 4 giờ nghe nhạc.

Đặc biệt là tính năng chống ồn chủ động đa chế độ (tối đa đến 52dB), người dùng có thể chọn chế độ "Siêu khử tiếng ồn" khi di chuyển ở nơi đông đúc, chế độ "Thông thường" tại trung tâm thương mại hoặc quán cà phê, và chế độ "Khử tiếng ồn thấp" ở không gian yên tĩnh hơn như thư viện, văn phòng. Tai nghe cũng có chế độ "Thích ứng" tự nhận biết tiếng ồn xung quanh và điều chỉnh mức chống ồn tương ứng.

Nhờ codec LDAC, FreeBuds SE 5 Max hỗ trợ âm thanh độ phân giải cao với tốc độ truyền dữ liệu không dây lên đến 990 kbps - có thể truyền tải lượng thông tin âm thanh nhiều gấp ba lần so với âm thanh Bluetooth SBC truyền thống. Kết hợp với driver động 10mm, tai nghe có dải tần rộng hơn, tái tạo âm thanh đầy đặn với các chi tiết tự nhiên hơn.

Người dùng có thể chọn một trong bốn chế độ âm thanh cài sẵn hoặc tinh chỉnh chất âm bằng bộ cân bằng âm thanh EQ tùy chỉnh 10 dải. Ví dụ, có thể tăng âm trầm khi tập luyện hoặc làm nổi bật giọng hát khi nghe nhạc pop, để trải nghiệm nghe phù hợp hơn với nội dung và sở thích cá nhân.

FreeBuds SE 5 Max hỗ trợ kết nối đồng thời với hai thiết bị thuộc các hệ điều hành khác nhau, giúp chuyển đổi âm thanh liền mạch giữa iOS, Android, EMUI và HarmonyOS. Ứng dụng HUAWEI Audio Connect tương thích với các hệ điều hành phổ biến. Với Bluetooth 6.0, tai nghe duy trì kết nối ổn định, độ trễ thấp và đồng bộ âm thanh với hình ảnh khi xem video hoặc chơi game.