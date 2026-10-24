JBL trình làng tai nghe Quantum 520 pin tới 37 giờ, micro có thể tháo rời

JBL Quantum 520 sử dụng driver dynamic màng carbon 50mm, kết hợp khả năng hỗ trợ Hi-Res Audio. Công nghệ JBL Quantum Spatial Sound được hỗ trợ bởi phần mềm JBL QuantumENGINE, cho phép tái tạo không gian âm thanh với hiệu ứng phản xạ và độ vang, đồng thời thể hiện hướng và vị trí nguồn âm trong game.

JBL Quantum 520.

Về kết nối, tai nghe hỗ trợ không dây 2.4GHz thông qua USB dongle và Bluetooth 5.4. Kết nối 2.4GHz hướng đến nhu cầu chơi game có độ trễ thấp, trong khi Bluetooth phục vụ việc kết nối với các thiết bị tương thích. Ngoài ra, sản phẩm hỗ trợ kết nối âm thanh có dây qua USB-C. Khả năng tương thích bao gồm Windows PC, Mac, thiết bị di động và các hệ máy chơi game tương thích như PlayStation, Nintendo Switch.

Quantum 520 tích hợp microphone boom đơn hướng 6mm với đặc tính thu âm cardioid. Micro có thể tháo rời khi không sử dụng và hỗ trợ giảm tiếng ồn thông qua phần mềm JBL QuantumENGINE, giúp hạn chế âm thanh không mong muốn trong quá trình đàm thoại. Sản phẩm cũng đạt chứng nhận Zoom, đáp ứng nhu cầu hội họp trực tuyến bên cạnh việc chơi game.

Thông qua JBL QuantumENGINE trên máy tính, người dùng có thể điều chỉnh cấu hình âm thanh, kích hoạt JBL Quantum Spatial Sound, theo dõi vị trí nguồn âm bằng công cụ hiển thị trực quan theo thời gian thực và tùy chỉnh hiệu suất microphone. Phần mềm hỗ trợ tạo các hồ sơ âm thanh riêng biệt cho từng thể loại game hoặc nhu cầu sử dụng.

Về thiết kế, JBL Quantum 520 có vòng đầu sử dụng chất liệu silicone và đệm tai bọc vải thoáng khí. Tai nghe có bốn tùy chọn màu gồm Black, Ice, Coral và Purple. Sản phẩm sử dụng một phần nhựa tái chế, đi kèm bao bì giấy đạt chứng nhận FSC và mực in từ đậu nành.

Thời lượng pin của JBL Quantum 520 đạt tối đa 37 giờ tùy chế độ sử dụng. Tính năng sạc nhanh cho phép bổ sung khoảng 1 giờ sử dụng sau 5 phút sạc.