Tai nghe hiếm hoi có chống ồn chủ động, AI tách giọng nói mà pin tới 3 ngày

Redmi Headphones Neo là mẫu tai nghe chụp tai không dây được Xiaomi trang bị nhiều tính năng phục vụ nhu cầu nghe nhạc, làm việc và giải trí hằng ngày. Sản phẩm có chống ồn chủ động ANC lên đến 42dB, driver 40mm mạ titan, kết nối Bluetooth 5.4 và thời lượng pin công bố lên đến 72 giờ.

Ba tùy chọn màu sắc của Redmi Headphones Neo.

Thiết kế dạng chụp tai

Redmi Headphones Neo sử dụng thiết kế chụp tai với phần đệm được làm từ da protein, kết hợp lớp mút có áp suất thấp. Theo nhà sản xuất, cấu trúc này giúp giảm áp lực lên vùng tai và tăng khả năng thoáng khí khi sử dụng trong thời gian dài.

Sản phẩm có trọng lượng khoảng 263g, kích thước 202 x 183 x 47mm. Với trọng lượng này, Redmi Headphones Neo không thuộc nhóm tai nghe siêu nhẹ, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể cân nhắc cho nhu cầu sử dụng hằng ngày. Xiaomi cung cấp ba tùy chọn màu sắc cho sản phẩm gồm đen huyền thạch, trắng cát và xanh sương mờ.

Phần quai đeo dạng ống lồng có thể điều chỉnh nhiều mức để phù hợp với kích thước đầu khác nhau. Một chi tiết nhỏ nhưng cần thiết đối với tai nghe chụp tai, bởi người dùng thường phải duy trì thiết bị trên đầu trong nhiều giờ khi làm việc, học tập hoặc giải trí.

Thiết kế tổng thể theo hướng tối giản, không có quá nhiều chi tiết trang trí.

Chống ồn và chất âm

Một trong những tính năng đáng chú ý trên Redmi Headphones Neo là khả năng chống ồn chủ động ANC lên đến 42dB. Tai nghe hỗ trợ ba mức khử tiếng ồn để người dùng lựa chọn thủ công, bên cạnh chế độ Adaptive ANC có khả năng tự điều chỉnh theo sự thay đổi của môi trường xung quanh.

Trong tình huống sử dụng trên xe buýt, tàu điện hoặc tại nơi làm việc đông người, ANC giúp hạn chế rõ âm thanh bên ngoài để người dùng tập trung hơn vào nội dung đang nghe. Tuy nhiên, trong nhiều tình huống sử dụng khác như tại công trường xây dựng, sân vận động,... thì khả năng chống ồn như trên chưa thể xử lý triệt để.

Tai nghe có AI tối ưu cho đàm thoại.

Đối với nhu cầu đàm thoại, sản phẩm được trang bị ba micro kết hợp thuật toán AI nhằm tách giọng nói khỏi âm thanh môi trường. Tai nghe còn có tính năng khử ồn gió khi gọi điện với tốc độ gió lên đến 5m/s, một tính năng khá hữu ích với người thường xuyên nhận cuộc gọi khi đi bộ, làm việc ngoài trời hoặc di chuyển bằng phương tiện công cộng.

Về chất âm, tai nghe sử dụng driver động 40mm với màng loa titan tổng hợp. Sản phẩm có bốn chế độ EQ cài sẵn gồm âm thanh cân bằng, tăng cường âm trầm, tăng cường âm cao và tăng cường giọng nói. Ngoài ra, người dùng có thể tự điều chỉnh EQ thông qua ứng dụng Xiaomi Earbuds.

Việc cung cấp nhiều cấu hình âm thanh giúp người dùng thay đổi thiết lập theo nội dung nghe. Chẳng hạn, chế độ tăng cường âm trầm có thể được lựa chọn khi nghe nhạc thiên về bass, trong khi chế độ tăng cường giọng nói phù hợp hơn với nhu cầu nghe nội dung hội thoại.

Một điểm đáng chú ý khác là chứng nhận Hi-Res Audio khi phát nhạc qua kết nối có dây. Cụ thể, Redmi Headphones Neo hỗ trợ USB Audio thông qua cổng USB Type-C, với dải tần đáp ứng được công bố từ 20Hz đến 40kHz. Trong khi đó, chế độ Bluetooth có dải tần đáp ứng 20Hz - 20kHz.

Pin và kết nối

Redmi Headphones Neo được trang bị pin dung lượng 600mAh, sử dụng cổng sạc USB Type-C. Theo thông số Xiaomi công bố, tai nghe có thể phát nhạc liên tục khoảng 72 giờ (tức 3 ngày) sau một lần sạc.

Trong cùng tầm giá, Redmi Headphones Neo tỏ ra lấn lướt những cái tên quen thuộc như Baseus Bowie 30 Max (65 giờ) hay dòng tai nghe chống ồn tầm trung JBL Live 670NC (70 giờ). Chỉ có một vài đại diện tập trung thuần túy vào thời lượng pin bằng cách cắt bỏ tính năng chống ồn như JBL Tune 730BT (76 giờ).

Pin tới 3 ngày ở chế độ sử dụng tiết kiệm.

Thời lượng này được kiểm nghiệm trong điều kiện tắt ANC, kết nối smartphone bằng codec AAC, âm lượng 50% và pin được sạc đầy. Vì vậy, khi bật chống ồn hoặc sử dụng ở mức âm lượng cao hơn, thời gian hoạt động thực tế sẽ giảm xuống.

Bên cạnh thời lượng pin, sản phẩm còn hỗ trợ sạc nhanh. Theo Xiaomi, 10 phút sạc có thể cung cấp tối đa 5 giờ phát nhạc trong điều kiện thử nghiệm với ANC tắt và âm lượng 50%.

Sử dụng Bluetooth 5.4, Redmi Headphones Neo hỗ trợ phạm vi kết nối 10m trong không gian mở không có vật cản. Đáng chú ý, tai nghe có thể kết nối đồng thời với hai thiết bị: Người dùng có thể duy trì kết nối với laptop và smartphone, phục vụ nhu cầu làm việc trên máy tính nhưng vẫn nhận thông báo hoặc cuộc gọi từ điện thoại.

Sản phẩm cũng hỗ trợ Google Fast Pair để ghép nối nhanh với thiết bị Android tương thích. Ngoài ra, tính năng chia sẻ âm thanh qua HyperOS cho phép hai cặp tai nghe kết nối với một thiết bị phát. Tuy nhiên, tính năng này chỉ hoạt động trên những thiết bị Xiaomi được hỗ trợ.