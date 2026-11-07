Top 10 smartphone có pin "trâu" nhất năm nay

Mới đây, chuyên trang Cnet đã đo lường thời lượng pin của gần 30 mẫu điện thoại thông minh từ các thương hiệu như Apple, Samsung, Motorola và Google.

Các mẫu điện thoại được CNET thử nghiệm trong năm 2026 có thời lượng pin trung bình tương đương với các smartphone đã được thử nghiệm vào năm 2025 và 2024.

Ảnh minh họa.

Thời lượng pin của smartphone chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Nếu chiếc điện thoại của bạn đã dùng được 2–3 năm, dung lượng pin chắc chắn sẽ thấp hơn so với lúc mới mua. Mức độ sử dụng cũng quyết định thời gian bạn có thể dùng máy trước khi cần sạc lại.

Mặc dù các hãng thường trang bị viên pin lớn hơn cho những mẫu điện thoại mới nhưng các thiết bị này cũng đi kèm với những tính năng tiêu tốn nhiều năng lượng như màn hình sáng hơn, bộ vi xử lý mạnh mẽ hơn và các công cụ AI – khiến phần dung lượng pin "tăng thêm" đó nhanh chóng bị tiêu hao hết. Các bài kiểm tra pin điện thoại của CNET đã chứng minh rõ điều này.

Chiếc điện thoại nào có thời lượng pin tốt nhất?

Tính đến thời điểm hiện tại, CNET đã kiểm tra thời lượng pin của 28 mẫu điện thoại. Kết quả cho thấy dung lượng pin lớn hơn (thường được đo bằng đơn vị miliampe-giờ hay mAh) không đồng nghĩa với việc thiết bị có thể duy trì hoạt động lâu nhất trong ngày.

Mỗi chiếc điện thoại đều trải qua bài kiểm tra phát video trực tuyến trong 3 giờ và bài kiểm tra cường độ hoạt động thực tế trong 45 phút với mức pin khởi điểm là 100%. Kết quả được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm pin còn lại. Các chuyên gia đã lấy giá trị trung bình từ các bài kiểm tra này để đưa ra bảng xếp hạng. Mỗi thiết bị trong tổng số 32 mẫu điện thoại đều trải qua quy trình kiểm tra kéo dài 3 giờ 45 phút, CNET đã dành tổng cộng 120 giờ để đánh giá thời lượng pin của các dòng điện thoại thông minh trong năm qua.

iPhone 18 Pro Max vô địch về tuổi thọ pin

iPhone 18 Pro Max là thiết bị dẫn đầu về thời lượng pin. Apple đã trang bị cho iPhone 18 Pro Max viên pin có dung lượng lớn hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Dung lượng pin tăng lên, kết hợp cùng những tối ưu hóa trên hệ điều hành iOS 27 và hiệu suất tiết kiệm năng lượng từ con chip Apple A20 Pro đã giúp iPhone 18 Pro Max vượt trội hơn hẳn so với phiên bản năm ngoái cũng như tất cả các thiết bị khác.

iPhone 18 Pro Max.

Phần lớn điện thoại bán ra trong năm 2026 đều có giá cao hơn do ảnh hưởng từ các mức thuế quan tại Mỹ, cùng với chi phí linh kiện và RAM tăng cao – hệ quả từ nhu cầu lớn phục vụ các trung tâm dữ liệu AI. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn không thể tìm được một chiếc điện thoại giá cả phải chăng với thời lượng pin ấn tượng. Đáng chú ý, Motorola Moto G Stylus (2026) với giá tầm trung và Motorola Edge (2026) đều lọt vào top 10 trong bảng xếp hạng trên.

Cùng với đó, chiếc iPhone giá phải chăng - iPhone 17E cũng mang lại thời lượng sử dụng rất ấn tượng. Hiệu năng của chúng ngang ngửa với những mẫu điện thoại đắt gấp hai, thậm chí gấp ba lần mức giá.

Lời khuyên mua sắm từ CNET

Nếu người dùng đang tìm kiếm thương hiệu smartphone có thời lượng pin tốt nhất, Apple chính là lựa chọn hàng đầu.

Ảnh minh họa.

Đây là năm thứ hai liên tiếp các dòng iPhone đạt kết quả tốt hơn các thương hiệu khác trong các bài kiểm tra thời lượng pin của Cnet. OnePlus, một công ty con của thương hiệu Oppo (Trung Quốc), đứng ở vị trí thứ hai.

Top 5 thương hiệu smartphone có tuổi thọ pin tốt nhất.

Năm nay, Motorola và Samsung đã bắt đầu ứng dụng công nghệ pin silicon-carbon trên một số mẫu điện thoại, chủ yếu là các dòng smartphone màn hình gập. Dự kiến, từ năm 2027 trở đi, nhiều hãng khác sẽ áp dụng loại pin này.

Cuối cùng, nếu bạn vẫn hài lòng với chiếc điện thoại hiện tại và vấn đề duy nhất là pin không còn giữ được dung lượng tốt như lúc mới mua, đừng vội đổi điện thoại mới. Thay vào đó, hãy thay pin — người dùng có thể tự thực hiện hoặc nhờ các dịch vụ chuyên nghiệp hỗ trợ. Việc thay pin sẽ giúp bạn tiết kiệm khá nhiều tiền và kéo dài tuổi thọ cho chiếc điện thoại của mình thêm vài năm nữa.