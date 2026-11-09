Nữ TikToker xinh đẹp yêu trai trẻ kém 17 tuổi, tiết lộ lý do quen nhau bất ngờ

Nữ TikToker Trung Quốc Wei Xue (Vi Tuyết) gây xôn xao khi công khai mối tình với chàng trai 21 tuổi, kém cô tới 17 tuổi. Đáng chú ý, nữ doanh nhân tiết lộ chuyện tình bắt đầu từ một câu nói đùa trên mạng xã hội về việc muốn tìm bạn trai sinh viên để được giảm giá khi đi ăn lẩu.

Từ hot girl vướng nhiều thị phi đến nữ doanh nhân thành đạt

Theo trang HK01, Vi Tuyết (tên thật Vi Tiệp Du) là một trong những hot girl đời đầu ở Trung Quốc. Hiện tại, cô có 10,97 triệu người theo dõi trên Douyin (TikTok Trung Quốc). Cô từng thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình được nhận xét có nhiều nét giống nữ diễn viên Dương Mịch, cùng đời tư gắn liền với những thiếu gia giàu có.

Trước đây, Vi Tuyết từng kết hôn với Trần Bình, con trai một gia đình kinh doanh than đá giàu có tại tỉnh Sơn Tây, và có với người này hai con, một trai, một gái. Sau khi ly hôn, cô tiếp tục vướng vào những tin đồn tình cảm kéo dài nhiều năm với Tần Phấn - một thiếu gia nổi tiếng tại Thượng Hải, hai người có chung một con trai.

Những mối quan hệ này từng khiến Vi Tuyết trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Cô cũng nhiều lần đối mặt với những nhận xét tiêu cực, cho rằng bản thân phụ thuộc vào những người đàn ông giàu có.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Vi Tuyết dần chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử và livestream bán hàng.

Nhan sắc xinh đẹp của Vi Tuyết.

Nhờ lượng người theo dõi "khủng" cùng khả năng kinh doanh, cô từng ghi nhận doanh số bán hàng qua livestream trong một tháng vượt 100 triệu NDT (khoảng 370 tỷ đồng).

Thành tích này giúp Vi Tuyết trở thành một trong những gương mặt bán hàng trực tuyến đáng chú ý tại Trung Quốc, đồng thời thay đổi phần nào hình ảnh của cô trong mắt công chúng.

Dù vậy, đời tư của nữ doanh nhân vẫn luôn nhận được sự quan tâm, đặc biệt khi cô bất ngờ công khai mối quan hệ tình cảm mới với một chàng trai trẻ hơn mình gần hai thập kỷ.

Công khai bạn trai kém tuổi, tiết lộ chuyện tình bắt đầu từ lời nói đùa

Mới đây, dân mạng xôn xao bức ảnh một chàng trai trẻ có ngoại hình điển trai, xuất hiện trên đường phố với phong cách ăn mặc trẻ trung, năng động. Ban đầu, dân mạng cho rằng đây là bức ảnh được chụp lén. Tuy nhiên, người đứng sau ống kính lại chính là Vi Tuyết.

Dưới bài đăng, Vi Tuyết để lại bình luận "Có ý gì vậy". Chàng trai nhanh chóng đáp lại bằng câu "Nhiếp ảnh gia xứng đáng được thưởng thêm một cái đùi gà".

Bạn trai mới của cô.

Màn tương tác dễ thương này khiến dân mạng nghi ngờ cả hai đang hẹn hò. Sau đó, Vi Tuyết tiếp tục chia sẻ về mối quan hệ trong một buổi livestream, qua đó xác nhận chuyện tình với bạn trai 21 tuổi.

Đáng chú ý, nữ doanh nhân tiết lộ người chủ động theo đuổi trong mối quan hệ không phải cô mà chính là chàng trai trẻ.

"Nhiều người hỏi tôi đã làm cách nào để chinh phục được cậu ấy. Thực ra không phải tôi chinh phục, mà chính cậu ấy là người chủ động theo đuổi tôi", Vi Tuyết chia sẻ.

Bạn trai là người chủ động tán tỉnh cô.

Theo lời cô, hai người quen biết nhau thông qua một buổi gặp gỡ bạn bè. Thời điểm đó, chàng trai không biết cô là người nổi tiếng, cũng không nắm rõ những câu chuyện tình cảm trong quá khứ của cô. Thay vào đó, anh bị thu hút bởi tính cách gần gũi, thoải mái và thân thiện của Vi Tuyết khi tiếp xúc ngoài đời.

Đặc biệt, bước ngoặt khiến mối quan hệ tiến triển lại xuất phát từ một câu nói đùa trên WeChat.

Vi Tuyết kể rằng cô từng đăng lên trang cá nhân dòng trạng thái: "Muốn tìm một anh bạn trai sinh viên để được giảm 31% khi đi ăn lẩu Haidilao".

Câu nói này liên quan đến chương trình ưu đãi của chuỗi nhà hàng lẩu Haidilao tại Trung Quốc, trong đó sinh viên đang theo học có thể được giảm 31% hóa đơn vào những khung giờ nhất định.

Cô công khai mối quan hệ với bạn trai trẻ.

Sau khi đọc được bài đăng, chàng trai 21 tuổi đã chủ động nhắn tin cho Vi Tuyết, lấy câu chuyện giảm giá làm lý do bắt đầu cuộc trò chuyện. Từ những tin nhắn ban đầu, anh dần thể hiện tình cảm và chủ động theo đuổi nữ doanh nhân.

Vi Tuyết thừa nhận điều khiến cô rung động không phải ngoại hình hay tuổi tác, mà là sự chân thành và cảm giác đáng tin cậy từ đối phương. Sau một thời gian tìm hiểu, cô quyết định gạt bỏ khoảng cách 17 tuổi để bắt đầu mối quan hệ.

Chuyện tình của Vi Tuyết khiến nhiều người bất ngờ trước khoảng cách 17 tuổi giữa hai người. Bên cạnh những lời chúc phúc, dân mạng để lại bình luận hài hước, trong đó có ý kiến: “Hóa ra khoảng cách giữa tôi và một nữ đại gia chỉ là chiếc thẻ sinh viên được giảm giá”.