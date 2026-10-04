Huawei trình làng tai nghe không dây chống ồn FreeBuds Neo

Huawei vừa chính thức ra mắt mẫu tai nghe không dây FreeBuds Neo với khả năng chống ồn thích ứng 30dB, driver hỗ trợ dải tần 10-48 kHz cùng tính năng kết nối đa nền tảng.

Cận cảnh hai màu sắc của tai nghe không dây FreeBuds Neo của Huawei.

Mẫu tai nghe Huawei FreeBuds Neo sở hữu trọng lượng 4,8g cho mỗi bên tai, đi kèm hộp sạc Mini Shuttle và bốn tùy chọn màu sắc gồm Bạc Vũ Trụ, Hồng Tinh Vân, Trắng Băng Giá và Đen Ánh Sao. Cấu trúc thiết bị được phát triển dựa trên dữ liệu đặc điểm hình thái tai người nhằm phân bổ đều áp lực tiếp xúc.

Về khả năng xử lý âm thanh, FreeBuds Neo được trang bị driver Turbo mới với dải tần hoạt động từ 10 Hz đến 48 kHz, tích hợp tính năng âm thanh không gian. Thiết bị ứng dụng kiến trúc chống ồn hai kênh kết hợp cùng thuật toán thích ứng môi trường theo thời gian thực (phản hồi trong vài mili-giây), đem lại độ sâu chống ồn trung bình toàn dải 30 dB. Về mặt kết nối, tai nghe cho phép kết nối đồng thời với hai thiết bị và tương thích với các hệ điều hành Android, iOS và Windows.

Huawei FreeBuds Neo có giá bán niêm yết 2,99 triệu đồng.