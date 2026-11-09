Nghi vấn Jensen Huang ngoại tình với nữ điệp viên: Thế giới phản ứng ra sao?

Sau nhiều tháng xuất hiện các thông tin về mối quan hệ giữa CEO Nvidia Jensen Huang và một người bị tình nghi là gián điệp Trung Quốc, ông Huang đã thừa nhận không chung thủy với vợ trong thông điệp gửi nhân viên Nvidia hôm Chủ nhật. Ông cũng cho biết, hội đồng quản trị công ty đang mở một cuộc điều tra.

Jensen Huang đi cùng Alice Huang tại một nhà hàng ở Đài Bắc năm 2025. Ảnh: Sunday Times

"Tôi đã không chung thủy với vợ. Những hành động của tôi đã làm tổn thương bà ấy và các con. Không có lời bào chữa nào cho những gì tôi đã làm... Tôi cam kết gắn bó với Nvidia và sẽ nỗ lực để lấy lại niềm tin của mọi người", Huang viết trong thông điệp gửi nhân viên Nvidia.

Nvidia xác nhận cuộc điều tra độc lập trong một tuyên bố công khai. "Hội đồng quản trị tin rằng, an ninh quốc gia và bí mật của Nvidia không bị xâm phạm. Tuy nhiên, cuộc điều tra của hội đồng sẽ xem xét tất cả thông tin hiện có", công ty cho biết.

Những diễn biến này xuất hiện sau một loạt thông tin cho rằng Huang từng là mục tiêu tiếp cận của Alice Huang, cựu lãnh đạo tại Megaspeed International. Chính phủ Mỹ nghi ngờ bà Alice Huang đang làm việc cho cơ quan tình báo Trung Quốc.

Trước đó, Huang từng khẳng định, ông chỉ có mối quan hệ kinh doanh "bình thường" với người phụ nữ này. Alice Huang hiện không còn làm việc tại Megaspeed.

Chiếc ghế CEO Nvidia của Jensen Huang có thể "lung lay".

Jensen Huang có thể mất chức CEO Nvidia

Gary Black - một chuyên gia và là đối tác đang làm việc tại quỹ The Future Fund nhận định: "Tôi không chắc Jensen Huang có tiếp tục giữ chức CEO của Nvidia nữa hay không. Sự việc có thể tạo áp lực ngắn hạn lên cổ phiếu của công ty vốn đang có giá trị lớn thứ hai thế giới".

"Tôi chưa thấy rủi ro dài hạn của việc cổ phiếu công ty bị suy giảm, nhưng nhiều nhà đầu tư sẽ giảm tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu NVDA trong những tuần tới do sự bất định về người có thể kế nhiệm Jensen tại vị trí CEO Nvidia", Black viết.

Còn Dan Ives, đối tác tại Yorkville gọi vụ việc là "khoảnh khắc gây tổn hại hình ảnh" đối với Huang. Ông cho rằng, sự việc sẽ dẫn đến "ít nhất có những cuộc điều tra từ Quốc hội".

Nvidia và Huang sẽ phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra, theo Patrick Moorhead - nhà phân tích tại Moor Insights & Strategy. Ông dự đoán, các cuộc điều tra sẽ được tổ chức bởi chính phủ Mỹ, hội đồng quản trị Nvidia và các ủy ban thuộc Quốc hội.

Moorhead cho rằng, trọng tâm tranh luận có thể ít liên quan đến khác biệt giữa các đảng phái mà tập trung nhiều hơn vào việc Mỹ nên có lập trường cứng rắn đến mức nào đối với Trung Quốc.

"Các nguồn tin của tôi tại Washington cho biết, đây sẽ là cuộc đối đầu giữa những người có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc và nhóm có quan điểm còn cứng rắn hơn nữa. Khả năng một hình thức kiểm soát xuất khẩu nào đó cũng sẽ được thông qua ở mức cao hơn. Nếu không phải năm nay, luật có thể sẽ được thông qua vào năm sau", Moorhead viết trong một bài đăng trên X.

Cổ phiếu Nvidia đã giảm nhẹ trong 1 tháng qua.

Bloomberg thì dẫn lại một phần báo cáo gửi nhà đầu tư của Bernstein: "Thật khó để nhìn nhận những thông tin cuối tuần qua theo hướng tích cực, bởi chúng khiến vai trò quản lý một trong những công ty quan trọng nhất nước Mỹ và nhân vật định hình lộ trình phát triển AI của quốc gia này trở thành chủ đề tranh luận".

Đáng chú ý, Thượng nghị sĩ John Cornyn - đại diện bang Texas thuộc Đảng Cộng hòa đã kêu gọi mở một cuộc điều tra của Quốc hội, thông qua một bài đăng của ông trên X.

Tổng thống Donald Trump và nhiều "ông lớn" ủng hộ Huang

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng gọi Huang là "một người tốt" và cho rằng ông nên tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo Nvidia.

"Tôi chưa nói chuyện với ông ấy về việc này. Tôi chỉ biết ông ấy là một người tốt, nhưng bạn không bao giờ biết được chuyện gì đang diễn ra", Trump nói với các phóng viên hôm Chủ nhật, trước khi trở lại Washington.

Nhà đầu tư tỷ phú Bill Ackman cũng cho rằng, mọi người nên dành sự ủng hộ cho Huang và gia đình ông.

"Jensen Huang cũng là con người. Và ông ấy là một con người phi thường. Ngay cả những người phi thường cũng có thể mắc sai lầm. Ông ấy đã hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của mình, đúng như những gì cần làm", Ackman viết.

Elon Musk, CEO Tesla và SpaceX, dường như cũng ủng hộ quan điểm rằng, Huang đã mắc sai lầm nhưng không xuất phát từ ý đồ xấu, đồng thời là nhân vật quan trọng đối với vị thế dẫn đầu AI của Mỹ. Musk trả lời "Tôi đồng ý" dưới một bài đăng trên X có nội dung ủng hộ Huang.

Nhà đầu tư cá nhân nghĩ gì về Nvidia hiện tại?

NVDA là mã cổ phiếu được quan tâm nhiều nhất trên Stocktwits tại thời điểm hiện tại, và tâm lý của nhà đầu tư cá nhân đối với cổ phiếu này đang được đánh giá là "cực kỳ lạc quan".

"Jeff Bezos từng ngoại tình. Bill Gates từng ngoại tình. Elon Musk cũng từng ngoại tình. Không có vụ bê bối nào trong số đó phá hủy Amazon, Microsoft hay Tesla", một nhà giao dịch nhận xét.

Người này cho rằng, nếu có bằng chứng cho thấy công nghệ hoặc an ninh quốc gia bị xâm phạm thì việc điều tra là hoàn toàn cần thiết. Tuy nhiên, trước khi có những bằng chứng như vậy, cần phân biệt hành vi sai trái trong đời sống cá nhân với các yếu tố nền tảng thực sự của hoạt động kinh doanh.

Một nhà giao dịch khác dự báo cổ phiếu NVDA có thể đạt mức 250 USD vào giữa tháng 12, tương đương mức tăng khoảng 60%. Trong khi ở thời điểm hiện tại, cổ phiếu Nvidia đã giảm 21% so với mức đỉnh thiết lập hồi đầu tháng 10, song vẫn ghi nhận mức tăng nhẹ so với hồi đầu năm.