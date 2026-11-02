Tai nghe mở đầu tiên đạt kỷ lục thế giới về nghe gọi, thiết kế độc lạ

Anker soundcore AeroClip 2 là phiên bản nâng cấp của dòng tai nghe kẹp tai AeroClip, tập trung vào thiết kế nhỏ gọn, chất âm tốt và khả năng đàm thoại hỗ trợ bởi chip AI. Khả năng khử tiếng ồn cho micro để gọi thoại cũng rất ấn tượng, nhưng tất nhiên tai nghe mở khó có thể có tính năng chống ồn như các headphone chùm tai hay tai nghe in-ear nhét tai.

Anker soundcore AeroClip 2.

Thiết kế

Về thiết kế, mỗi bên tai nghe nặng khoảng 6,2g, kết hợp cầu nối chữ C bằng silicone và dây titan Golden-Fit Memory Wire (dây hợp kim titan nhớ hình dạng) giúp tai nghe duy trì lực kẹp sau nhiều lần uốn gập chứ không hề dãn lực. Thực tế trải nghiệm, tai nghe cho cảm giác đeo nhẹ nhàng, ôm chắc chắn vào vành tai mà vẫn thoải mái trong thời gian dài.

So với thế hệ trước, thay đổi đáng chú ý còn nằm ở hộp sạc có kích thước nhỏ gọn hơn. Hai bên tai nghe được đặt đối lưng trong hộp, giúp việc cất giữ và mang theo thuận tiện hơn. Sản phẩm có bốn màu gồm đen, trắng, xanh và đặc biệt là đỏ burgundy "bắt trend" iPhone 18 Pro series.

Một nâng cấp khác là chuẩn kháng bụi và nước IP57, thay cho IPX4 trên thế hệ đầu tiên. Với tiêu chuẩn này, tai nghe có thể chịu được việc ngâm trong nước ở độ sâu tối đa 1m trong 30 phút, rất phù hợp với người thường xuyên tập luyện hoặc sử dụng tai nghe ngoài trời trong mùa mưa.

Hộp tai nghe nhỏ gọn với tai nghe đặt đối lưng bên trong.

Chất âm

Tai nghe được trang bị driver dynamic 12mm và đạt chứng nhận âm thanh không dây chất lượng cao Hi-Res Audio Wireless cũng như MFi dành cho các thiết bị Apple (iPhone, iPad,...). Trong quá trình thử nghiệm trên iPhone 18 Pro Max, người viết đánh giá tai nghe có âm trường rộng, khả năng tách nhạc cụ tốt và dải treble (âm cao) được cải thiện rõ so với thế hệ trước.

Chẳng hạn, khi dùng nghe bản Jazz Carnival của Azymuth, có thể nhận thấy âm thanh không gian rộng bao trùm, tiếng nhạc cụ được phân tách tương đối rõ. Dải cao thể hiện tốt các nhịp gõ, có độ chi tiết nhưng không bị chói. Với bản Sounds Like a Melody, giọng hát vẫn nổi bật trong bản phối, tiếng nhạc cụ điện ở dải trung được thể hiện khá tự nhiên.

Tuy nhiên, âm trầm (bass) là hạn chế không thể không nhắc tới. Bass trên cả hai bên tai nghe có phần nhẹ hơn thế hệ trước, thiếu độ sâu và lực so với tai nghe in-ear hoặc headphone chụp tai. Đặc điểm này một phần từ thiết kế mở khiến âm thanh tần số thấp dễ thoát ra ngoài. Người thích nhạc điện tử, hip-hop hoặc những thể loại cần tiếng bass mạnh có thể chưa hài lòng với chất âm mặc định.

Để khắc phục, người dùng nên thử HearID trong ứng dụng Anker soundcore. Qua thử nghiệm các chế độ âm thanh, người viết nhận thấy nhà sản xuất đã xây dựng cấu hình EQ khá phù hợp với sở thích và khả năng nghe nhạc của giới trẻ cho tới trung niên. Việc tăng cường dải trầm bằng HearID giúp âm thanh đầy đặn hơn, trong khi vẫn giữ được độ thoáng của dải trung và cao.

Các chi tiết nhỏ trong giọng hát và nhạc cụ được thể hiện rõ nét.

Bên cạnh đó, LDAC cũng là tính năng đáng giá khi sử dụng với điện thoại tương thích. Trong thử nghiệm, chuẩn truyền tải âm thanh chất lượng cao này giúp các chi tiết nhỏ trong giọng hát và nhạc cụ được thể hiện rõ hơn. Dù vậy, mức cải thiện tổng thể so với thế hệ trước chưa quá lớn.

Về đàm thoại, đây là tai nghe mở có chất lượng đàm thoại tốt nhất thế giới do Guinness chứng nhận. Sản phẩm sử dụng chip AI THUS kết hợp bốn micro MEMS và hai bộ phận thu rung động từ giọng nói, cho khả năng gọi tốt, đặc biệt giọng thoại không hề bị tiếng ồn môi trường lấn át. Chế độ Whisper cũng giúp người ở đầu dây bên kia nghe rõ hơn ngay cả khi người đeo tai nghe đang nói nhỏ.

Một tình huống sử dụng tại hội trường có ca sĩ đang giao lưu với khán giả, thiết kế mở cho phép người đeo vừa nghe nhạc hoặc nhận cuộc gọi, vừa nhận biết âm thanh từ sân khấu và những người xung quanh. Ưu điểm này là rất thực tế đối với người không muốn bị tách biệt khỏi môi trường. Tuy nhiên, nó lại không có khả năng chống ồn chủ động, do đó không phù hợp với người cần cách âm để tập trung hoàn toàn vào nội dung phát ở tai nghe.

Tính năng khác

Người dùng có thể kết nối và quản lý tai nghe thông qua ứng dụng Anker soundcore. Ứng dụng có giao diện trực quan, phản hồi nhanh và các tính năng được bố trí tiện dụng. Như đã nói ở trên, người dùng có thể chọn dùng cấu hình EQ có sẵn, tự điều chỉnh nhiều dải tần hoặc cá nhân hóa chất âm.

Ứng dụng giúp quản lý, thiết lập nhiều tính năng cho tai nghe.

Chế độ âm thanh không gian cũng có thể được tùy chỉnh qua ứng dụng. Tuy nhiên, người viết thường tắt tính năng này khi nghe nhạc vì muốn giữ nội dung bản nhạc tự nhiên và chính xác. Bên trong, ứng dụng còn tích hợp thư viện âm thanh thư giãn hay còn gọi là "tiếng ồn trắng" như tiếng sóng biển, tiếng rừng, giúp ngủ ngon.

Về kết nối, tai nghe sử dụng công nghệ Bluetooth 6.0 cho kết nối ổn định với smartphone. Thời lượng pin đạt tối đa 8 giờ nghe nhạc sau mỗi lần sạc và tổng cộng 32 giờ khi kết hợp hộp sạc. Với cá nhân người viết, thời lượng pin này không quá nổi bật, nhưng cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu. Khi cần nạp năng lượng, người dùng chỉ việc đặt tai nghe lại vào hộp sạc rồi đóng lại 10 phút là có thêm tối đa 4 giờ nghe nhạc theo thông số kỹ thuật.

Nhìn chung, Anker soundcore AeroClip 2 giá dưới 4 triệu đồng có các điểm đáng chú ý là thiết kế nhỏ gọn - nhẹ, đeo thoải mái, gọi thoại rõ ràng và chip AI xử lý âm thanh mạnh mẽ bật nhất trong nhóm tai nghe mở. Còn về âm trầm và không có chống ồn chủ động, đây là điểm yếu công nghệ cố hữu của các mẫu tai nghe mở hiện có trên thị trường.