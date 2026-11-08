Người dùng tai nghe JBL Quantum nhận tin vui: Thêm âm thanh không gian và AI

JBL vừa giới thiệu phiên bản mới của phần mềm QuantumENGINE, nền tảng quản lý âm thanh dành cho hệ sinh thái thiết bị gaming JBL Quantum. Phần mềm tích hợp công nghệ âm thanh không gian JBL Quantum Spatial Sound, tùy chỉnh EQ theo thể loại game và tính năng giảm tiếng ồn microphone bằng AI.

QuantumENGINE cho phép người dùng quản lý các thiết lập âm thanh, microphone và hiệu ứng ánh sáng trên cùng một giao diện. Phần mềm hỗ trợ tai nghe và microphone JBL Quantum, tương thích với thiết bị sử dụng kết nối Aux, USB có dây hoặc không dây.

Tai nghe JBL Quantum có phần mềm quản lý mới.

Một trong những tính năng chính là Smart EQ, cung cấp các cấu hình âm thanh dành cho nhiều thể loại game như FPS, MOBA và RPG. Người dùng có thể tùy chỉnh âm thanh để làm nổi bật những tín hiệu trong trò chơi như tiếng bước chân, tiếng súng và âm thanh môi trường, đồng thời chuyển đổi giữa cấu hình gaming và nghe nhạc.

Bên cạnh đó, công nghệ JBL Quantum Spatial Sound hỗ trợ âm thanh không gian và trực quan hóa tín hiệu trong game theo thời gian thực. Tính năng này giúp người chơi xác định vị trí các nguồn âm thanh, mục tiêu và những diễn biến xung quanh.

QuantumENGINE cũng tích hợp công nghệ giảm tiếng ồn bằng AI, có khả năng hạn chế âm thanh gây nhiễu như tiếng gõ bàn phím khi thu âm qua microphone, qua đó tập trung vào giọng nói trong quá trình trao đổi với đồng đội. Người dùng có thể điều chỉnh riêng microphone boom và microphone JBL Quantum.

Ngoài các thiết lập âm thanh, phần mềm hỗ trợ tùy chỉnh hiệu ứng ánh sáng trên những thiết bị JBL Quantum tương thích, quản lý hồ sơ cá nhân và nhiều thiết bị trên cùng nền tảng.

JBL QuantumENGINE thế hệ mới hỗ trợ máy tính chạy Windows 10 trở lên và macOS 11 trở lên. Phần mềm được phát triển để quản lý các thiết bị thuộc hệ sinh thái JBL Quantum.