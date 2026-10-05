HP phản đòn MacBook Neo bằng laptop màn hình OLED, giá dưới 700 USD

HP đã chính thức gia nhập cuộc chiến trong phân khúc laptop giá 700 USD với sự ra mắt của chiếc OmniBook 5 vào ngày 1/10 vừa qua. Chiếc laptop chạy hệ điều hành Windows và có giá 700 USD (18,19 triệu đồng) này hứa hẹn mang đến trải nghiệm cao cấp cho người dùng.

HP OmniBook 5.

OmniBook 5 được trang bị thời lượng pin dài, màn hình OLED sống động và nhiều tính năng sáng tạo nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Samuel Chang, Phó chủ tịch cấp cao của HP, cho biết: “Người tiêu dùng ngày nay mong đợi công nghệ phù hợp một cách tự nhiên với cuộc sống của họ - được thiết kế đẹp mắt, dễ sử dụng và đủ mạnh mẽ để hỗ trợ mọi thứ từ cộng tác và sáng tạo nội dung đến giải trí và năng suất hằng ngày”.

Nhiều người đam mê công nghệ có thể nhận thấy rằng OmniBook 5 được định vị để cạnh tranh trực tiếp với MacBook Neo của Apple, cũng có giá 700 USD. MacBook Neo nổi tiếng với hiệu suất vượt trội, được thiết kế để giúp người dùng hoàn thành công việc hằng ngày và theo đuổi các hoạt động sáng tạo một cách dễ dàng.

Cả hai thiết bị đều chú trọng đến chất lượng hình ảnh, với MacBook Neo trang bị màn hình “Liquid Retina” 13 inch, trong khi OmniBook 5 sở hữu màn hình OLED 2.8K 14 inch. Cả hai đều được trang bị camera và âm thanh nâng cao cho các cuộc gọi video chất lượng cao, cùng thời lượng pin ấn tượng.

MacBook Neo.

Ngoài ra, cả MacBook Neo và HP OmniBook 5 đều tập trung vào độ bền, hiệu quả và giá trị mà không làm giảm hiệu năng. Với mức giá dưới 700 USD, cả hai mẫu máy đều mang đến sự cân bằng giữa thiết kế đẹp mắt, hiệu suất nhanh và tính di động.

Cả hai thiết bị cũng đặc biệt chú trọng đến trải nghiệm người dùng thông qua việc tích hợp các ứng dụng và chức năng AI. Chip A18 Pro của MacBook Neo xử lý nhanh các tác vụ AI, trong khi chip Intel Core 7 của OmniBook 5 được trang bị bộ xử lý thần kinh (NPU) hứa hẹn tốc độ lên đến 17 TOPS.

Với những cải tiến nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, cả HP OmniBook 5 và Apple MacBook Neo đều là những lựa chọn lý tưởng cho công việc và giải trí trong phân khúc laptop giá rẻ. Cuộc chiến giữa hai gã khổng lồ công nghệ này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho người tiêu dùng trong thời gian tới.