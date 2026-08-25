HP tung laptop Windows giá 600 USD, pin hơn 40 giờ

HP vừa giới thiệu mẫu laptop mới nhất của mình, OmniBook 3 (14-hz0488nr), với mức giá khởi điểm 600 USD. Chiếc laptop 14 inch này không chỉ nhẹ nhàng mà còn có giá thấp hơn so với MacBook Neo (hiện đang bán với giá 700 USD trên Amazon), đồng thời cung cấp thông số kỹ thuật vượt trội ở một số khía cạnh như màn hình, pin và khả năng kết nối.

Giá bán của HP OmniBook 3 chỉ là 500 USD trên Best Buy

Đặc biệt, người tiêu dùng có thể mua OmniBook 3 tại Best Buy với mức giá ưu đãi chỉ 500 USD, hoặc đặt hàng trước trên Amazon với giá 600 USD. Đáng chú ý, phiên bản tương tự trên trang web của HP có giá lên tới 750 USD. Tất cả các mức giá này đều áp dụng cho phiên bản cơ bản với 8 GB RAM và 256 GB bộ nhớ trong, tương tự như MacBook Neo. Tuy nhiên, 8 GB RAM có thể là một hạn chế trên OmniBook do Windows thường tiêu tốn nhiều bộ nhớ hơn.

Hiệu năng đáng gờm trong phân khúc của HP OmniBook 3

Về hiệu năng, OmniBook 3 được trang bị chip Snapdragon X X1-26-100, một con chip chậm nhất trong dòng Snapdragon X. Theo thông tin đăng tải, đây là chip có 8 lõi CPU Oryon với tốc độ tối đa 2,98 GHz, một NPU 45 TOPS và 30 MB bộ nhớ cache. So với A18 Pro trong MacBook Neo, Snapdragon mang lại hiệu suất đa lõi mạnh mẽ hơn nhưng lại kém hơn về hiệu suất đơn lõi và đồ họa.

Đây là câu trả lời của HP đối với MacBook Neo

Đối với thiết kế, OmniBook 3 sở hữu màn hình OLED 14 inch với độ phân giải 1.920 x 1.200 và độ phủ màu 100% DCI-P3. Tuy nhiên, độ sáng của màn hình chỉ đạt 300 nits, thấp hơn so với màn hình IPS 500 nits của MacBook Neo. Sản phẩm cũng được trang bị pin dung lượng lớn 60 Wh, với thời gian sử dụng lên đến 41 giờ 45 phút, theo các thử nghiệm chính thức của HP.

Ngoài ra, OmniBook 3 cung cấp nhiều lựa chọn cổng kết nối hơn, bao gồm 2 cổng USB-A, HDMI 2.1, giắc cắm tai nghe và 2 cổng USB-C tốc độ cao 10 Gbps. Các tính năng nổi bật khác bao gồm webcam 1080p với màn che bảo mật và hỗ trợ Wi-Fi 6E. Kích thước của máy là 314,45 x 226,06 x 14,73 mm và trọng lượng khoảng 1,42 kg, mang lại sự tiện lợi cho người dùng khi cần di chuyển.