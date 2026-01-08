Lý do HP EliteBoard G1a xứng đáng giành giải thưởng sáng tạo

Khác với các máy tính để bàn truyền thống, thiết bị này tích hợp toàn bộ phần cứng vào khung bàn phím, giúp giải phóng không gian làm việc và mang lại tính linh hoạt chưa từng có. Sản phẩm đã nhận được giải thưởng sáng tạo tại sự kiện, phản ánh nhu cầu ngày càng cao về tính di động trong môi trường làm việc hiện đại.

HP EliteBoard G1a được gói gọn trong kích thước bàn phím.

Theo dữ liệu gần đây, chỉ một số ít người lao động cảm thấy công nghệ hiện tại phù hợp với phong cách làm việc của họ. Điều này đã thúc đẩy HP phát triển một giải pháp mô-đun có thể di chuyển cùng người dùng, khác biệt hoàn toàn so với các máy tính xách tay truyền thống.

HP EliteBoard G1a có thiết kế ấn tượng với độ dày chỉ 12 mm và trọng lượng 750 gram, nhẹ hơn một nửa so với máy tính xách tay thông thường. Bên trong, sản phẩm được trang bị bộ vi xử lý AMD Ryzen AI 300 series, hứa hẹn hiệu năng trí tuệ nhân tạo cục bộ vượt quá 50 TOPS, cho phép thực hiện các tác vụ phức tạp mà không bị độ trễ và không phụ thuộc vào điện toán đám mây. HP cũng tích hợp các công nghệ như Smart Sense và khả năng quản lý tự động của AMD để tối ưu hóa khả năng làm mát và sử dụng pin.

Tính linh hoạt là điểm mạnh của thiết bị này khi người dùng chỉ cần kết nối với bất kỳ màn hình nào để sử dụng ngay. HP EliteBoard G1a còn được trang bị hai micro và loa tích hợp, giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng thiết bị ngoại vi cho các cuộc họp hoặc giải trí đa phương tiện.

Sản phẩm sở hữu thiết kế ấn tượng chưa từng có trên máy tính.

Về mặt bảo mật, sản phẩm được trang bị HP Wolf Security for Business, cung cấp khả năng bảo vệ ở cấp độ phần cứng chống lại các mối đe dọa phần mềm độc hại và các rủi ro lượng tử mới nổi. Hệ thống khóa cáp cũng được tích hợp để đảm bảo thiết bị không bị rời khỏi bàn làm việc mà không có sự cho phép.

Để hỗ trợ cho phương thức làm việc mới này, HP cũng giới thiệu màn hình HP Series 7 Pro 4K, sử dụng công nghệ Neo:LED và tích hợp kết nối Thunderbolt 4 cho tốc độ truyền dữ liệu và video cao. HP EliteBoard G1a dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 3 tới đây, tuy nhiên giá bán cụ thể vẫn chưa được công bố.