Apple từ chối bảo hành iPhone Duo bị vỡ màn hình chỉ sau 3 giờ sử dụng

Sự việc làm dấy lên lo ngại về độ bền của mẫu iPhone gập đầu tiên cũng như chính sách hỗ trợ khách hàng của Apple.

iPhone Duo vừa mở hộp 3 giờ đã hỏng màn hình

Sở hữu một chiếc điện thoại mới chỉ trong 3 giờ trước khi màn hình gặp sự cố là trải nghiệm không ai mong muốn. Tuy nhiên, đó chính là những gì đã xảy ra với một khách hàng mua iPhone Duo, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple.

Màn hình bên trong của iPhone Duo bị hỏng chỉ sau ba giờ sử dụng. Hình ảnh từ Reddit

Theo bài đăng trên Reddit, người dùng có tên tài khoản chimchambam đã đặt trước iPhone Duo thông qua nhà mạng Verizon vào ngày 16/10. Thế nhưng, niềm vui sở hữu chiếc điện thoại mới chỉ kéo dài khoảng 180 phút trước khi thiết bị gặp sự cố nghiêm trọng.

Chủ nhân chiếc iPhone Duo cho biết màn hình bên trong bị hỏng ngay trong quá trình mở máy.

Cô mô tả khoảnh khắc xảy ra sự cố: “Tôi vừa mở máy, cảm thấy có lực cản trong giây lát, rồi nghe thấy một tiếng ‘tách’”.

Theo lời kể, thiết bị phát ra âm thanh giống như tiếng kính vỡ ngay khi màn hình ngừng hoạt động.

Người dùng khẳng định cô mở điện thoại theo cách thông thường, không dùng thêm lực hay thực hiện thao tác bất thường nào.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên Reddit, đặc biệt trong bối cảnh iPhone Duo là sản phẩm hoàn toàn mới, sử dụng thiết kế màn hình gập vốn đòi hỏi sự phối hợp phức tạp giữa tấm nền, bản lề và các thành phần cơ khí bên trong.

Apple cho rằng điện thoại bị đánh rơi, từ chối bảo hành

Ban đầu, một số người dùng Reddit cho rằng Apple sẽ nhanh chóng đổi thiết bị hoặc thay thế bộ phận bị lỗi. Một thành viên có tên TeekaElSayed nhận định khách hàng có thể được hỗ trợ tại Genius Bar, bộ phận tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật tại các cửa hàng Apple Store.

Tuy nhiên, diễn biến thực tế lại không như kỳ vọng. Theo chủ nhân chiếc iPhone Duo, Apple từ chối xử lý sự cố theo diện bảo hành sau khi kiểm tra và kết luận điện thoại có dấu hiệu bị đánh rơi, dẫn đến hư hỏng.

Chiếc iPhone Duo này đã bị nứt chỉ trong chưa đầy một ngày. Hình ảnh từ Reddit

Thay vì sửa chữa hoặc thay thế miễn phí theo bảo hành tiêu chuẩn, Apple được cho là đã đề nghị khách hàng mua gói bảo hiểm có thể áp dụng hồi tố cho thiết bị, sau đó gửi yêu cầu bồi thường.

Tuy nhiên, thông tin được chia sẻ trong bài đăng chưa làm rõ điều kiện cụ thể của phương án này, cũng như việc khách hàng có thực sự đủ điều kiện tham gia hay không.

Điểm đáng chú ý là giữa lời kể của người dùng và kết luận được cho là của Apple đang tồn tại sự khác biệt. Khách hàng nói rằng màn hình hỏng khi mở máy bình thường, trong khi Apple nhận định thiết bị đã bị đánh rơi. Hiện chưa có đủ thông tin độc lập để xác định chính xác nguyên nhân gây ra hư hỏng.

Vì vậy, vụ việc chưa thể được xem là bằng chứng khẳng định iPhone Duo có lỗi thiết kế hoặc Apple đã xử lý sai. Dù vậy, cách giải quyết này vẫn có thể khiến người mua thất vọng, nhất là khi sản phẩm mới chỉ được sử dụng trong thời gian rất ngắn.

iPhone Duo giá 2.199 USD và bài toán niềm tin của Apple

Chiếc điện thoại gặp sự cố là phiên bản iPhone Duo dung lượng 512GB, có giá 2.199 USD, tương đương một sản phẩm công nghệ cao cấp mà người mua kỳ vọng sẽ được hoàn thiện kỹ lưỡng và có chính sách hậu mãi tương xứng.

Chủ nhân thiết bị gọi trải nghiệm này là một sự thất vọng lớn. Dù vậy, cô cũng thừa nhận iPhone Duo mang lại cảm giác rất thú vị trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi màn hình bị hỏng.

Đây là lời đánh giá vừa tích cực về sức hấp dẫn của sản phẩm, vừa cho thấy sự hụt hẫng khi trải nghiệm thực tế kết thúc quá sớm.

Với điện thoại gập, độ bền luôn là một trong những yếu tố quyết định khả năng thuyết phục người dùng chi trả mức giá cao.

Màn hình bên trong phải chịu tác động lặp đi lặp lại khi đóng mở, trong khi bản lề và cấu trúc máy cần duy trì độ ổn định trong nhiều điều kiện sử dụng khác nhau.

Bất kỳ sự cố nào xảy ra ngay trong những ngày đầu tiên cũng dễ gây chú ý, đặc biệt khi sản phẩm vừa ra mắt.

Tuy nhiên, sự cố màn hình iPhone Duo hiện đã không còn là trường hợp cá biệt. Theo 9to5mac, một số người dùng iPhone Duo phản ánh màn hình gập bên trong tự nứt vỡ chỉ sau thời gian ngắn sử dụng, thậm chí ngay trong quá trình thiết lập thiết bị lần đầu. Đáng chú ý, các trường hợp gặp sự cố có biểu hiện gần như giống hệt nhau.

Hiện vẫn chưa thể xác định chính xác quy mô của sự cố. Tuy nhiên, các ghi nhận ban đầu đã cho thấy khoảng 10 trường hợp riêng biệt, trong đó nhiều người dùng đăng tải trải nghiệm tương tự lên cộng đồng iPhone Duo trên Reddit.