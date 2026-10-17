Apple đang chuẩn bị iPhone 18 với số lượng cực lớn

Công chúng đã thấy sự xuất hiện của iPhone 18 Pro và mẫu iPhone màn hình gập vào tháng 9 nhưng phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn dự kiến ​​phải đến tháng 3 năm sau mới ra mắt. Trong khi iPhone 18 Pro không đạt doanh số khả quan và iPhone Duo vẫn chưa chính thức trình làng, kỳ vọng dành cho phiên bản tiêu chuẩn lại đang rất cao.

Apple đang chuẩn bị cho doanh số iPhone 18 đầy hứa hẹn

Theo một bài đăng trên Weibo từ tài khoản rò rỉ thông tin Fixed Focus Digital, quá trình sản xuất mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn có thể bắt đầu vào cuối tháng 11. Nguồn tin này cho biết, dựa trên mức tồn kho linh kiện, Apple đang chuẩn bị một lượng lớn thiết bị.

iPhone 17.

Điều này cho thấy Apple đang kỳ vọng vào nhu cầu rất mạnh mẽ đối với iPhone 18 – ​​sẽ ra mắt vào tháng 3 năm 2027. Thông tin này nhiều khả năng dựa trên các đơn đặt hàng linh kiện mà Apple đã gửi tới chuỗi cung ứng.

Chưa có dấu hiệu nào về iPhone Air 2

Bên cạnh phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn, Apple sẽ ra mắt thêm mẫu iPhone 18e với mức giá dễ tiếp cận hơn cùng với phiên bản kế nhiệm của chiếc iPhone Air siêu mỏng. Thông tin về chiếc iPhone Air 2 vẫn còn khá ít ỏi.

iPhone Air.

Dự kiến, những thay đổi trên iPhone Air 2 sẽ rất hạn chế, chủ yếu bao gồm việc nâng cấp chip và cải thiện dung lượng pin. Các tin đồn trước cho hay, máy có thể được trang bị thêm camera thứ hai ở mặt lưng.

Giá bán của các mẫu iPhone năm sau vẫn là một ẩn số nhưng Apple có thể đang nắm giữ lợi thế tốt. Samsung dự kiến ​​trình làng dòng Galaxy S27 vào đầu năm tới với mức tăng giá đáng kể. Do đó, iPhone 18 tiêu chuẩn có thể sẽ sở hữu lợi thế về giá đầy bất ngờ.

Thực tế cho thấy, các phiên bản iPhone tiêu chuẩn mới thực sự là những sản phẩm chủ đạo trên thị trường. Kịch bản này cũng sẽ diễn ra với iPhone 18, trừ khi Apple quyết định tăng giá quá cao cho chúng.