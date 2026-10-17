Sau 4 năm, đã đến lúc lên đời iPhone 18 Pro Max từ iPhone 14 Pro Max

Sau 4 năm, iPhone 14 Pro Max vẫn có thể đáp ứng tốt các nhu cầu phổ biến như gọi điện, lướt web, xem video và sử dụng mạng xã hội. Tuy nhiên, khoảng cách giữa thiết bị này với iPhone 18 Pro Max không chỉ nằm ở cấu hình.

iPhone 18 Pro Max và iPhone 14 Pro Max.

Apple đã thay đổi cổng kết nối, vật liệu hoàn thiện, hệ thống camera và các tính năng phần mềm. Thế hệ mới còn sử dụng chip tiến trình 2 nm, tăng dung lượng pin và bổ sung khả năng điều chỉnh khẩu độ camera. Với người đang dùng iPhone 14 Pro Max, câu hỏi quan trọng là những khác biệt này có đủ lớn để bù đắp chi phí nâng cấp hay không.

Thiết kế: Dynamic Island nhỏ hơn, thân máy nặng hơn

iPhone 18 Pro Max tiếp tục ngôn ngữ thiết kế của iPhone 17 Pro Max với khung nhôm, các cạnh phẳng và cụm camera sau kích thước lớn. Máy dày 8,75 mm trong khi iPhone 14 Pro Max mỏng hơn gần 1 mm. Đáng chú ý, iPhone 18 Pro Max ngang iPhone 14 Pro Max với trọng lượng 249 g.

iPhone 18 Pro Max (bên dưới) nặng hơn.

iPhone 14 Pro Max sử dụng khung thép không gỉ, có cần gạt tắt chuông vật lý và cụm camera sau gọn hơn. Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max có nút Action tùy chỉnh và nút Camera Control. Khu vực Dynamic Island trên iPhone mới cũng nhỏ hơn khoảng 35%, giúp tăng diện tích hiển thị nội dung và giảm cảm giác vướng khi xem video hoặc chơi game.

Về màu sắc, iPhone 14 Pro Max có màu Đen Space Black, Bạc - Silver, Vàng và Tím Deep Purple; iPhone 18 Pro Max có màu Đen, Xanh dương Glacier, Bạc - Silver và Đỏ Burgundy. Người dùng thích thiết kế thép không gỉ có thể vẫn đánh giá cao mẫu cũ, trong khi những ai ưu tiên các nút điều khiển mới và vùng hiển thị rộng hơn sẽ có thêm lý do cân nhắc nâng cấp.

Màn hình lớn hơn, độ sáng cải thiện nhưng không vượt xa hoàn toàn

iPhone 14 Pro Max sở hữu màn hình Liquid Retina XDR 6,7 inch, hỗ trợ ProMotion. iPhone 18 Pro Max tăng kích thước lên 6,9 inch và vẫn có ProMotion. Màn hình lớn hơn khá hữu ích khi đọc tài liệu, chỉnh sửa ảnh, xem bảng tính hoặc sử dụng nhiều nội dung cùng lúc.

iPhone 18 Pro Max và iPhone 14 Pro Max.

Hai màn hình được đánh giá có độ chính xác màu tương đương ở cả dải màu tiêu chuẩn lẫn thang xám. Điều này có nghĩa người dùng iPhone 14 Pro Max chưa chắc nhận thấy khác biệt lớn về màu sắc trong sinh hoạt thường ngày.

Chip A20 Pro và iOS 27 tạo khoảng cách hiệu năng

iPhone 18 Pro Max được trang bị chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm trong khi iPhone 14 Pro Max sử dụng A16 Bionic tiến trình 4 nm. Do đó, chip mới có ưu thế rõ rệt về hiệu năng xử lý và đồ họa.

So sánh hiệu năng giữa 2 smartphone.

Với các tác vụ thường ngày như nhắn tin, duyệt web và mạng xã hội, A16 Bionic vẫn có thể đáp ứng nhu cầu cơ bản. Khác biệt nhiều khả năng rõ hơn khi chơi game đồ họa nặng, chỉnh sửa video hoặc chạy nhiều ứng dụng cùng lúc. Đây cũng là những tình huống mà người dùng có thể hưởng lợi từ khả năng xử lý và đồ họa mạnh hơn của thế hệ mới.

Một thay đổi đáng chú ý khác là RAM. iPhone 14 Pro Max có RAM 6 GB còn iPhone 18 Pro Max có RAM 12 GB. Chiếc iPhone mới hỗ trợ Apple Intelligence trong khi mẫu iPhone cũ không đáp ứng yêu cầu của bộ tính năng AI này. Cả hai thiết bị đều được mô tả là chạy iOS 27.

So sánh hiệu năng giữa 2 smartphone.

Về bộ nhớ trong, iPhone 14 Pro Max có các tùy chọn 128 GB, 256 GB, 512 GB và 1 TB. iPhone 18 Pro Max bắt đầu từ 256 GB, tiếp theo là 512 GB, 1 TB và 2 TB.

Camera tốt hơn nhiều

Cả iPhone 18 Pro Max và iPhone 17 Pro Max đều sử dụng hệ thống ba camera 48 MP nhưng camera chính của mẫu iPhone Pro Max mới chuyển sang cảm biến IMX905 và bổ sung khẩu độ sáu lá, có thể tự động thay đổi từ f/1.48 đến f/4.0.

Khẩu độ rộng hơn có thể thu nhận nhiều ánh sáng hơn trong môi trường tối hoặc tạo độ sâu trường ảnh nông khi chụp chân dung. Ngược lại, khẩu độ hẹp hơn giúp tăng vùng lấy nét trong những tình huống cần độ rõ nét trên nhiều chi tiết. iPhone 18 Pro Max cũng hỗ trợ điều khiển camera thủ công, mở rộng khả năng tùy chỉnh cho người thích tự thiết lập thông số chụp.

iPhone 18 Pro Max và iPhone 14 Pro Max có thiết kế camera khác nhau.

Trong khi đó, iPhone 14 Pro Max là thế hệ đầu tiên có camera chính 48 MP, kết hợp camera góc siêu rộng 12 MP và camera telephoto zoom quang học 3x độ phân giải 12 MP. Hệ thống này vẫn có thể đáp ứng nhu cầu chụp ảnh phổ thông nhưng thiếu khẩu độ biến thiên và các điều khiển mới.

Pin và sạc

iPhone 18 Pro Max có pin 5.567 mAh trên phiên bản Mỹ chỉ dùng eSIM; bản quốc tế có khe nano-SIM có pin 5.391 mAh. Trong khi đó, iPhone 14 Pro Max có pin 4.323 mAh. Dung lượng lớn hơn kết hợp với chip mới được kỳ vọng kéo dài thời gian sử dụng.

iPhone 18 Pro Max (trên) có pin lớn hơn.

Theo kết quả thử nghiệm, iPhone 18 Pro Max vượt iPhone 14 Pro Max trong các bài kiểm tra duyệt web, chơi game 3D và phát video.

So sánh tuổi thọ pin giữa 2 flagship.

Về sạc, iPhone 18 Pro Max hỗ trợ sạc có dây 60 W và sạc không dây MagSafe 2.0 công suất 25 W. iPhone 14 Pro Max sạc có dây tối đa 25 W và MagSafe thế hệ đầu công suất 15 W.

Có nên nâng cấp từ iPhone 14 Pro Max lên iPhone 18 Pro Max?

Xét tổng thể, iPhone 18 Pro Max là lựa chọn đáng cân nhắc với người dùng iPhone 14 Pro Max sau 4 năm, đặc biệt nếu thường xuyên chơi game, quay video, chụp ảnh hoặc cần thời lượng pin dài hơn. Chip A20 Pro, RAM 12 GB, camera chính có khẩu độ biến thiên, màn hình 6,9 inch và sạc nhanh hơn tạo nên những khác biệt đáng kể so với thế hệ cũ. Dung lượng lưu trữ khởi điểm 256 GB cũng phù hợp với người có nhu cầu lưu trữ ngày càng tăng.

Tuy nhiên, nếu iPhone 14 Pro Max vẫn hoạt động ổn định, pin còn tốt và chủ yếu phục vụ các tác vụ cơ bản, việc nâng cấp chưa hẳn cấp thiết. Người dùng nên cân nhắc chi phí đổi máy so với những lợi ích thực tế mình cần.