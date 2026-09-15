iOS 27 chính thức phát hành: Siri AI, Liquid Glass và hàng loạt nâng cấp đáng chú ý

Rạng sáng 15/9 theo giờ Việt Nam, Apple đã chính thức phát hành phiên bản phần mềm mới cho iPhone mang tên iOS 27, trong đó nổi bật là trợ lý ảo Siri được thiết kế lại. Sự ra mắt này diễn ra trước khi những chiếc iPhone mới nhất được bày bán tại các cửa hàng trong tuần này.

iOS 27 mang đến trải nghiệm Siri AI hoàn toàn khác biệt.

Theo thông báo từ Apple, phiên bản Siri mới hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm beta. Người dùng cần kích hoạt tính năng này thông qua ứng dụng cài đặt, và có thể phải đăng ký vào danh sách chờ để được cấp quyền truy cập. Apple đang định vị các mẫu iPhone 18 sắp ra mắt là lý tưởng cho trí tuệ nhân tạo nhờ vào chip tốc độ cao và khả năng lưu trữ dữ liệu cá nhân như lịch và tin nhắn.

Tân CEO Apple, John Ternus, phát biểu tại sự kiện ra mắt iPhone tuần trước rằng: “Đó là trí thông minh cá nhân thực sự mang tính cá nhân”. Ông nhấn mạnh rằng iPhone nằm ở trung tâm của một hệ sinh thái tuyệt vời với các tính năng và trải nghiệm thông minh hoạt động liền mạch trên các sản phẩm hằng ngày.

So với công nghệ AI tiên tiến từ các công ty như OpenAI, Anthropic và Google, Apple sử dụng các mô hình nhỏ hơn do chính hãng phát triển, có thể chạy trên các chip trong điện thoại và máy tính xách tay của mình. Đối với các truy vấn AI phức tạp hơn, Apple sử dụng điện toán đám mây riêng với cơ sở hạ tầng của Google Cloud, kết hợp với chip từ Nvidia và Intel.

Người dùng iPhone 18 Pro và Duo sẽ nhận được iOS 27 ngay khi "đập hộp".

Apple cho biết một số tính năng AI của Siri sẽ có giới hạn sử dụng hằng ngày, và việc mở rộng giới hạn này sẽ được cung cấp với một khoản phí trong tương lai. Trong thông cáo báo chí, Apple cho biết: “Giới hạn hằng ngày có thể thay đổi tùy thuộc vào tính năng, độ phức tạp của yêu cầu, nhu cầu hệ thống và các yếu tố khác”.

Siri mới sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn để tìm kiếm thông tin từ dữ liệu cá nhân của người dùng, bao gồm tin nhắn, email và lịch hẹn. Ví dụ, Siri có thể tìm kiếm trong tin nhắn để tìm địa chỉ, công thức nấu ăn và hướng dẫn. Ngoài ra, Siri cũng có khả năng trả lời các câu hỏi chung và tìm kiếm trên web.

Người dùng có thể truy cập Siri AI thông qua ứng dụng Siri mới, cho phép lưu lại các truy vấn trước đó. So với các phiên bản cũ, người dùng giờ đây có thể tương tác với các câu trả lời của trợ lý ảo, từ đó tạo cảm giác tự nhiên hơn trong cuộc trò chuyện.

Người dùng quan tâm iOS 27 đã có thể tải về trên các mẫu iPhone tương thích iOS 26.

Hiện tại, Siri mới đã có sẵn bằng tiếng Anh và sẽ hỗ trợ thêm tiếng Pháp, Nhật, Hàn, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha vào tháng tới. Tuy nhiên, tính năng này sẽ không có mặt tại EU hoặc Trung Quốc ngay từ đầu do lý do quy định.

Để cài đặt iOS 27, người dùng iPhone 11 trở về sau có thể truy cập vào đường dẫn Cài đặt > Cài đặt nhanh > Cập nhật phần mềm.