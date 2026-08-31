Giá thay màn hình của iPhone Ultra có thể lên tới 30 triệu đồng

Chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, tạm được gọi là iPhone Ultra, đang thu hút sự chú ý của dư luận không chỉ vì mức giá dự kiến lên tới hơn 2.000 USD, mà còn vì chi phí sửa chữa có thể rất cao. Theo báo cáo từ Apple World Today, sản phẩm này dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng tới, mặc dù Apple vẫn chưa chính thức xác nhận thông tin này.

Ricky Panesar, người sáng lập công ty sửa chữa iCorrect, ước tính rằng việc thay thế màn hình bên trong của iPhone Ultra có thể tốn khoảng 1.155 USD (khoảng 30 triệu đồng), cao hơn nhiều so với mức 772 USD (khoảng 20 triệu đồng) mà Samsung tính cho việc sửa chữa màn hình tương tự trên Galaxy Z Fold 8.

Panesar cho rằng sự kết hợp giữa các tấm nền của Samsung Display và thiết kế bản lề độc quyền của Apple là nguyên nhân khiến chi phí sửa chữa tăng cao, có khả năng biến iPhone màn hình gập thành một trong những sản phẩm có chi phí bảo trì đắt đỏ nhất trên thị trường.

Sự kiện ra mắt sản phẩm mùa thu của Apple dự kiến diễn ra vào ngày 9/9 với chủ đề “Bất ngờ và tỏa sáng”. Mặc dù một số nguồn tin cho rằng chiếc điện thoại gập có thể không được bán ra ngay lập tức mà phải chờ đến tháng 10, nhưng hầu hết đều kỳ vọng Apple sẽ giới thiệu sản phẩm này trong sự kiện tháng 9 cùng với các sản phẩm mới khác.

Chi phí sửa chữa cao cũng làm nổi bật một vấn đề lớn hơn đối với các thiết bị gập: thiết kế đột phá thường đi kèm với màn hình và bản lề phức tạp, dẫn đến chi phí bảo trì cao. Hiện tại, Apple vẫn chưa công bố giá sửa chữa chính thức hoặc chi tiết về dịch vụ AppleCare. Những ai đang cân nhắc mua iPhone Ultra nên tính đến cả giá bán cao và chi phí tiềm năng để duy trì hoạt động của thiết bị trong tương lai.

Cuối cùng, sẽ rất thú vị để xem bản lề và màn hình bên trong của iPhone Ultra có thể hoạt động tốt đến mức nào. Trước đây, một số thiết bị gập đã gặp phải vấn đề về độ bền, vì vậy đây là cơ hội để Apple chứng minh rằng sự chờ đợi là xứng đáng.