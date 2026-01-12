Honor đang phát triển smartphone pin 10.000 mAh, màn hình 1.5K nhưng giá chưa tới 4 triệu đồng

Theo Techlusive, Honor đang trong quá trình phát triển mẫu smartphone mới mang tên Honor X80, dự kiến sẽ kế nhiệm model X70 được nhiều người yêu thích. Các thông tin về tính năng của sản phẩm đã được tiết lộ.

Leaker nổi tiếng Digital Chat Station cho biết, Honor X80 có thể được bán với giá khoảng 1.000 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 3,76 triệu đồng. Nếu thông tin này chính xác, sản phẩm sẽ nằm trong phân khúc giá rẻ. Tuy nhiên, Honor vẫn chưa xác nhận giá bán và ngày ra mắt chính thức của chiếc điện thoại này.

Ảnh minh hoạ.

Theo các thông tin rò rỉ, Honor X80 sẽ sở hữu màn hình LTPS lớn 6.81 inch với độ phân giải 1.5K. Hiện tại, chưa có thông tin về tần số quét hay các tính năng khác liên quan đến màn hình. Nếu Honor trang bị tần số quét cao, đây sẽ là một lợi thế lớn cho sản phẩm. Ngược lại, nếu chỉ dừng lại ở mức 60Hz, trải nghiệm người dùng có thể không đạt được kỳ vọng.

Về cấu hình, Honor X80 sẽ sử dụng chip Snapdragon 7-Series và đi kèm với viên pin khủng lên tới 10.000 mAh, đủ sức đáp ứng nhu cầu sử dụng trong 3 ngày của người dùng. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là chiếc điện thoại có dung lượng pin lớn nhất trong phân khúc.

Ngoài ra, nguồn tin cũng cho biết rằng nhiều thương hiệu khác đang phát triển các mẫu smartphone với dung lượng pin lớn tương tự, và dự kiến sẽ có thêm nhiều thiết bị như vậy ra mắt vào cuối năm 2026.