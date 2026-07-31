Mark Zuckerberg: Mỹ không nên cấm AI Trung Quốc

Trả lời phỏng vấn Financial Times (FT) hôm 29/7, CEO Meta Mark Zuckerberg cho rằng chính phủ Mỹ không nên chặn AI của Trung Quốc chỉ để giành thế thượng phong trong cuộc đua phát triển công nghệ đột phá này.

Ông cảnh báo lệnh cấm của Mỹ đối với các mô hình AI Trung Quốc sẽ không mang lại "giải pháp hiệu quả".

Thay vào đó, lãnh đạo Meta đề xuất các doanh nghiệp Mỹ nên "nhận diện có hệ thống" những điểm nghẽn và rào cản để nâng cao năng lực cạnh tranh.

CEO Meta Mark Zuckerberg tại bữa tiệc do Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức cùng các lãnh đạo công nghệ Mỹ tại Nhà Trắng vào ngày 4/9/2025. Ảnh: EPA/Shutterstock

Bình luận của Zuckerberg được đưa ra trong bối cảnh Washington đang tranh luận gay gắt về cách thức quản lý AI và hướng ứng phó với sức ép cạnh tranh ngày càng tinh vi từ Trung Quốc.

Một số quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố có bằng chứng cho thấy công ty Moonshot AI (Trung Quốc) đã âm thầm lợi dụng các đối thủ Mỹ để huấn luyện mô hình Kimi K3 mới nhất. Phía Moonshot phủ nhận cáo buộc.

Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng cảnh báo Washington có thể cân nhắc áp lệnh "trừng phạt" nếu các phòng nghiên cứu Trung Quốc "đi quá giới hạn và đánh cắp tài sản trí tuệ (IP)".

Quan điểm của CEO Meta được công bố ngay sau khi chính phủ Mỹ hôm 28/7 thông báo cấm nhập khẩu các loại robot hình người và robot bốn chân mới từ các nhà sản xuất nước ngoài. Washington cảnh báo các thiết bị này đặt ra "rủi ro không thể chấp nhận được" đối với an ninh quốc gia.

Lệnh cấm này bao trùm cả các bộ biến đổi điện dùng để kết nối hạ tầng năng lượng tái tạo và pin lưu trữ vào lưới điện.

Các biện pháp hạn chế mới của Mỹ, không áp dụng với những thiết bị đang vận hành, là nỗ lực mới nhất của Washington nhằm củng cố và bảo vệ chuỗi cung ứng cũng như các ngành công nghiệp trong nước, giữa lúc cuộc đua thống trị công nghệ tiên tiến và AI với Bắc Kinh ngày càng khốc liệt.