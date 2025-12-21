Honor Win và Win RT sẽ có màn OLED 185Hz, pin 10.000 mAh, sạc 100W

Theo Gizmochina, Honor vừa chính thức xác nhận sẽ ra mắt bộ đôi Honor Win và Win RT vào ngày 26/12 tới đây. Theo các thông tin rò rỉ và hình ảnh quảng cáo, cả hai thiết bị hứa hẹn sẽ sở hữu thông số phần cứng mạnh mẽ bậc nhất hiện nay.

Cụ thể, phiên bản cao cấp Honor Win sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, kết hợp với RAM LPDDR5x Ultra (tốc độ 10.7Gbps) và bộ nhớ UFS 4.1. Sự kết hợp này giúp máy đạt điểm số ấn tượng 4.409.382 trên bài kiểm tra AnTuTu v10. Honor khẳng định rằng thiết bị có khả năng vận hành các tựa game nặng liên tục trong 5 giờ mà không gặp phải hiện tượng giật lag hay rớt khung hình.

Về khả năng hiển thị, Honor Win sở hữu màn hình OLED kích thước lớn 6.83 inch với độ phân giải 1.5K và viền màn hình siêu mỏng chỉ 1.4mm ở cả bốn cạnh. Đặc biệt, tấm nền này hỗ trợ tần số quét lên tới 185Hz, mang lại trải nghiệm vuốt chạm cực kỳ mượt mà.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là dung lượng pin, khi máy được trang bị viên pin "khủng" 10.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây 80W. Trong khi đó, phiên bản giá rẻ hơn là Win RT sẽ sử dụng chip Snapdragon 8 Elite tiêu chuẩn, vẫn giữ viên pin 10.000 mAh và sạc dây 100W nhưng không có tính năng sạc không dây.

Về camera, Honor Win được trang bị cụm 3 camera sau với độ phân giải 50MP (bao gồm ống kính tele), trong khi Win RT chỉ có cụm camera kép. Cả hai sản phẩm dự kiến sẽ có ba tùy chọn màu sắc: đen, trắng và xanh.