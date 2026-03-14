Honor X80 GT sẵn sàng gây choáng với pin siêu khủng 13.080mAh

Nhưng công ty thậm chí còn tiến xa hơn nữa khi đang phát triển một mẫu điện thoại mới có dung lượng pin vượt trội hơn 3.000mAh so với các sản phẩm hiện có. Được cho là mang tên Honor X80 GT, thiết bị này hứa hẹn sẽ sở hữu viên pin lớn nhất trong số các smartphone hiện nay.

Honor X80 GT sẽ là bản kế nhiệm của Honor X60 GT.

Theo thông tin từ một ấn phẩm của Trung Quốc, Honor X80 GT có thể được trang bị viên pin khủng lên tới 13.080mAh. Nếu thông tin này chính xác, đây trở thành một trong những smartphone có dung lượng pin lớn nhất từng được ra mắt. Trong khi đó, các mẫu điện thoại cao cấp từ các thương hiệu như Apple, Samsung và Google thường chỉ có pin khoảng 5.000mAh.

Dung lượng pin của Honor X80 GT cao hơn đáng kể so với các thiết bị gần đây của Honor, như Honor Win với pin 10.000mAh và Honor Power 2 với pin 10.080mAh. Điều này có thể giúp Honor X80 GT trở thành một trong những điện thoại có pin mạnh mẽ nhất trong phân khúc của mình.

Bên cạnh đó, nội dung bài báo cũng cho biết Honor X80 GT sẽ được trang bị công nghệ sạc nhanh 80W và chip Snapdragon 8 Gen 3. Màn hình của thiết bị có thể là OLED với độ sáng 8.000 nit, tương tự như Honor Power 2. Về khả năng chụp ảnh, máy có thể sở hữu camera với cảm biến lớn của Sony và tính năng ổn định hình ảnh quang học (OIS).

13.080mAh là mức pin lớn nhất cho một smartphone đến từ thương hiệu lớn.

Được biết, lần gần nhất dòng điện thoại X của Honor có phiên bản GT là Honor X60 GT được công ty ra mắt vào tháng 4/2022 với chip Snapdragon 8+ Gen 1. Dòng Honor X70 không có phiên bản GT, nhưng có vẻ như dòng X80 sẽ mang trở lại phiên bản này.

Theo các nguồn tin, Honor X80 GT có thể được ra mắt vào nửa đầu năm nay. Tuy nhiên, cho đến khi Honor chính thức xác nhận, các thông số kỹ thuật và chi tiết khác vẫn chỉ là thông tin ban đầu.