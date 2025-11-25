Honor 500 và 500 Pro ra mắt: Pin 8.000 mAh, giá từ 10,2 triệu đồng

Theo Phone Arena, Honor đã chính thức ra mắt dòng smartphone cận cao cấp mới nhất mang tên Honor 500 và Honor 500 Pro, gây ấn tượng với thiết kế hiện đại và cấu hình phần cứng mạnh mẽ.

Cả hai mẫu điện thoại đều sở hữu màn hình OLED 6.55 inch với độ phân giải 2,736 x 1,264 pixel, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa lên tới 6.000 nits. Thiết kế mặt trước với viền siêu mỏng 1.05mm và mặt lưng phẳng, cùng cụm camera hình viên thuốc nằm ngang, được cho là lấy cảm hứng từ iPhone Air.

Về hiệu năng, Honor 500 được trang bị chip Snapdragon 8s Gen 4, trong khi phiên bản Pro sử dụng SoC Snapdragon 8 Elite. Cả hai đều tích hợp công nghệ Honor Phantom Engine độc quyền, cho phép duy trì 120 khung hình/giây khi chơi game MOBA và đạt 118.4 khung hình/giây với 1% khung hình thấp, đồng thời không gặp tình trạng giật hình.

Dòng sản phẩm này có bốn tùy chọn màu sắc: Bạc Ánh Trăng, Xanh Ngọc Lam, Hồng Ánh Sao và Đen Obsidian. Cụm camera sau được thiết kế theo phong cách "Đảo Pha Lê" mới, tăng 10% diện tích sử dụng so với thế hệ trước. Thân máy chỉ dày 7.75mm và đạt chuẩn chống bụi, chống nước IP68, IP69 và IP69K.

Về khả năng chụp ảnh, Honor 500 được trang bị cảm biến chính 200 megapixel, được cho là lớn nhất trong phân khúc, cùng camera góc siêu rộng 12MP. Phiên bản Pro còn có ống kính tele 50 megapixel. Cả hai phiên bản đều có camera trước 50MP, với mức chống rung CPIA lần lượt là 4.5 cho phiên bản tiêu chuẩn và 5.0 cho phiên bản Pro.

Pin của Honor 500 Series có dung lượng 8.000 mAh, hỗ trợ sạc siêu nhanh có dây 80W và sạc ngược có dây 27W. Phiên bản Pro còn được trang bị công nghệ sạc không dây 50W và cảm biến vân tay siêu âm 3D. Cả hai mẫu điện thoại chạy trên hệ điều hành Android 16 với giao diện người dùng MagicOS 10.

Giá bán cho từng phiên bản như sau:

- Honor 500 12GB+256GB: 2.699 yuan (khoảng 10,2 triệu đồng)

- Honor 500 12GB+512GB: 2.999 yuan (khoảng 11,13 triệu đồng)

- Honor 500 16GB+512GB: 3.299 yuan (khoảng 12,24 triệu đồng)

- Honor 500 Pro 12GB+256GB: 3.599 yuan (khoảng 13,36 triệu đồng)

- Honor 500 Pro 12GB+512GB: 3,899 yuan (khoảng 14,47 triệu đồng)

- Honor 500 Pro 16GB+512GB: 4.199 yuan (khoảng 15,58 triệu đồng)

- Honor 500 Pro 16GB+1TB: 4.799 yuan (khoảng 17,81 triệu đồng).