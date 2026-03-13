Honor Magic9 lộ cấu hình với màn hình nhỏ gọn nhưng pin tới 8.000 mAh

Theo GSMArena, Honor đang phát triển dòng điện thoại cao cấp mới mang tên Magic9. Một nguồn tin từ Trung Quốc vừa tiết lộ những thông tin thú vị về sản phẩm này.

Cụ thể, Honor hiện đang thử nghiệm mẫu flagship Magic9 với màn hình OLED phẳng kích thước 6.36 inch và viên pin dung lượng khoảng 8.000 mAh.

Ngoài ra, thiết bị này được cho là sẽ trang bị camera tele tiềm vọng, cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình và hỗ trợ sạc không dây.

Nếu thông tin này chính xác, Magic9 sẽ sở hữu cấu hình ấn tượng cho một chiếc flagship nhỏ gọn, đặc biệt khi các đối thủ thường chỉ có pin dung lượng từ 6.000 đến 7.000 mAh.

So với thế hệ trước, Honor Magic9 sẽ có kích thước nhỏ gọn hơn nhưng lại được trang bị viên pin cực khủng. Hơn nữa, đây có thể là một trong những mẫu máy đầu tiên sử dụng chipset Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Nếu Honor giữ đúng lịch ra mắt vào tháng 10 như các thế hệ trước, Magic9 hứa hẹn sẽ là một đối thủ đáng gờm trong cuộc đua flagship cuối năm.