Lộ hình ảnh pin smartphone mỏng như lá bài

Theo hình ảnh bị rò rỉ, viên pin này mỏng đến mức có thể vừa vặn trong khoảng trống của một chiếc laptop đang gập, với kích thước tương đương một lá bài tây. Công nghệ pin này tiếp tục dựa trên nền tảng silicon-carbon mà HONOR áp dụng cho nhiều thiết bị của hãng.

Pin có độ mỏng ấn tượng mở đường cho tương lai smartphone siêu mỏng với pin lớn.

Mặc dù hãng chưa công bố chi tiết kỹ thuật, các hình ảnh và thông tin cho thấy công nghệ này có khả năng đã sẵn sàng cho sản phẩm thương mại. Nếu đúng như kỳ vọng, pin siêu mỏng này sẽ sớm xuất hiện trên các smartphone HONOR trong tương lai, giúp thiết bị đạt độ mỏng chưa từng có.

Trước đó không lâu, một video về công nghệ pin Silicon-Carbon Blade mà HONOR đang phát triển cho thấy tấm pin siêu mỏng như lá bài này hoàn toàn khác biệt so với kiểu truyền thống. Viên pin được ném lên không trung, không chỉ làm nổi bật độ mỏng của viên pin mà còn chứng minh độ bền của nó khi có thể cắt xuyên qua các miếng trái cây giữa không trung.

Dù chưa tiết lộ thông số kỹ thuật chi tiết, HONOR cho biết pin Silicon-Carbon Blade có hàm lượng silicon cao hơn và dung lượng lớn hơn so với pin silicon-carbon thế hệ thứ 5 có trên Honor Magic V6 vừa ra mắt. Được phát triển với sự hợp tác của nhà sản xuất pin ATL tại Trung Quốc, pin này có hàm lượng silicon 25% và dung lượng 6.850 mAh (phiên bản Trung Quốc có pin 7.150 mAh) mà vẫn đảm bảo độ mỏng.

Kích thước mỏng ấn tượng của pin.

Sự cải tiến này đánh dấu bước tiến vượt bậc về thời lượng pin trong một thiết bị gập mỏng nhẹ. So với chiếc Magic V5 năm ngoái, vốn giữ danh hiệu điện thoại gập mỏng nhất với pin silicon-carbon 5.820 mAh, việc nâng cấp lên 6.600 mAh sẽ tạo ra sự khác biệt rõ rệt. Điều này cũng có thể mang lại cho Magic V6 lợi thế so với các đối thủ như Galaxy Z Fold 7 với pin 4.400 mAh và Google Pixel 10 Pro Fold với viên pin 5.015 mAh.

Nếu HONOR trang bị viên pin 6.850 mAh trong thiết kế siêu mỏng, Magic V6 có thể thiết lập một chuẩn mực mới về thời lượng pin trong phân khúc điện thoại gập mà không ảnh hưởng đến thiết kế.