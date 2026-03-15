Công ty mẹ Facebook chuẩn bị sa thải lớn nhất lịch sử, ảnh hưởng 16.000 người

Hai nhân sự cấp cao chia sẻ với Business Insider về việc Meta đang chuẩn bị cho một đợt sa thải tiềm năng trong bối cảnh hãng đang đổ hàng tỷ USD vào AI. Các nguồn tin cho biết một số quản lý đã được yêu cầu chuẩn bị kế hoạch cắt giảm chi phí, nhưng chưa rõ quy mô và thời gian cụ thể.

Truyền thông Mỹ cho biết từ 20% nhân viên Meta trở lên có thể mất việc. Tính đến cuối năm 2025, Meta có gần 79.000 nhân sự, đồng nghĩa mức giảm 20% sẽ tương đương khoảng 16.000 vị trí bị loại bỏ. Đây sẽ là đợt sa thải lớn nhất của hãng kể từ năm 2022 (cắt giảm 11.000 người) và 2023 (cắt giảm 10.000 người). Hồi tháng 1, công ty cũng đã sa thải 1.500 người thuộc bộ phận Reality Labs.

Một người am hiểu nội bộ tiết lộ đợt cắt giảm có thể diễn ra ngay trong tháng tới. Phản hồi về vấn đề này, người phát ngôn của Meta, Andy Stone, cho biết: "Đây là thông tin suy đoán về các phương pháp tiếp cận mang tính lý thuyết".

Nếu Meta tiến hành kế hoạch, đây sẽ là tín hiệu cho một sự dịch chuyển rộng lớn hơn trong ngành công nghệ. Các tập đoàn đang đổ lượng vốn khổng lồ vào cơ sở hạ tầng và nhân tài AI, đồng thời thu hẹp lực lượng lao động từng thúc đẩy tăng trưởng trong thời kỳ đại dịch.

Trong những tuần gần đây, Atlassian đã công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 1.600 nhân viên, tương ứng 10% nhân sự, gắn động thái này với AI và nỗ lực thúc đẩy hiệu suất. Block cũng đã sa thải nhân sự, với việc CEO Jack Dorsey khẳng định các công cụ AI cho phép công ty hoạt động hiệu quả hơn với đội ngũ nhỏ hơn.

Những đợt cắt giảm này báo hiệu một chiến lược mới tại Thung lũng Silicon: khi AI ngày càng thông minh, các tập đoàn công nghệ lớn đánh cược rằng họ có thể phát triển nhanh và rẻ hơn với ít nhân sự hơn.

Meta từng tuyên bố kế hoạch đầu tư khoảng 600 tỷ USD để xây dựng các trung tâm dữ liệu từ nay đến năm 2028. Công ty cũng đưa ra các gói lương thưởng trị giá hàng trăm triệu USD trong vòng 4 năm để lôi kéo các nhà nghiên cứu AI hàng đầu vào nhóm siêu trí tuệ mới, do cựu CEO Scale AI Alexandr Wang dẫn dắt. Để tài trợ cho những "canh bạc" này và làm hài lòng Phố Wall, Meta phải tìm cách tiết kiệm từ các mảng khác. Theo đó, quy mô nhân sự là đòn bẩy rõ ràng nhất.

Trong cuộc họp báo cáo tài chính tháng 1, CEO Mark Zuckerberg nói với các nhà đầu tư rằng công ty đang "đề cao những cá nhân đóng góp độc lập và làm phẳng cấu trúc nhóm". Ông nói thêm rằng "những dự án từng đòi hỏi các nhóm lớn nay có thể được hoàn thành bởi một người duy nhất, rất tài năng". Tuần trước, Meta đã thành lập một bộ phận kỹ sư AI hoàn toàn mới, nơi tỷ lệ quản lý trên nhân viên lên tới mức 1:50.

Với quy mô của Meta, mức giảm 20% sẽ vượt xa nhiều đợt sa thải của các ông lớn công nghệ khác về mặt số lượng tuyệt đối, xóa sổ nhiều việc làm hơn cả tổng nhân sự của nhiều công ty công nghệ tầm trung.

Sự khẩn trương của Meta trong lĩnh vực AI diễn ra sau một giai đoạn khó khăn đối với các nỗ lực phát triển mô hình nội bộ. Công ty đã đối mặt với nhiều chỉ trích khi các phiên bản đầu tiên của mô hình Llama 4 tạo ra các kết quả kiểm chuẩn gây hiểu lầm. Hãng cuối cùng đã phải gác lại phiên bản lớn nhất của mô hình này, mang tên Behemoth, vốn dự kiến ra mắt vào mùa hè năm ngoái.

Nhóm Siêu trí tuệ kể từ đó đã chuyển sang phát triển các mô hình mới có tên Avocado và Mango, nhưng được cho là không đạt kỳ vọng nội bộ và bị lùi lịch ra mắt đến tháng 5.