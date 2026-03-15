Lãnh đạo mảng smartphone Samsung bị cấm bay hạng thương gia

Bộ phận chuyên về smartphone của Samsung, Mobile eXperience (MX), đã phải thực hiện nhiều biện pháp thắt chặt chi tiêu sau khi không đạt được thỏa thuận giảm giá bộ nhớ từ bộ phận chuyên về chất bán dẫn Device Solutions (DS). Trong số các biện pháp tiết kiệm mới, bộ phận MX đã cấm đi lại bằng hạng thương gia, yêu cầu các giám đốc điều hành chỉ được phép sử dụng vé hạng phổ thông.

Gần đây, bộ phận MX đang chịu áp lực lớn từ bộ phận DS, đặc biệt khi bộ phận này từ chối cấp hợp đồng cung cấp RAM LPDDR5X dài hạn cho dòng Galaxy S26 với giá ưu đãi. Để cải thiện tình hình tài chính, bộ phận MX đã cố gắng tăng cường lợi nhuận bằng cách siết chặt biên lợi nhuận của các nhà phân phối và khuyến khích bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, cách làm này đã dẫn đến một cuộc đình công của các nhà phân phối, đặc biệt là tại Dubai (UAE), nhằm phản đối các chính sách được cho là bóc lột của bộ phận MX.

Samsung buộc phải "thắt lưng buộc bụng"

Báo cáo từ trang Hankyung (Hàn Quốc), bộ phận Device eXperience (DX) của Samsung, bao gồm cả bộ phận MX, đã thực hiện nhiều biện pháp cắt giảm chi phí do tình trạng lạm phát giá bộ nhớ. Trước đây, các giám đốc điều hành, ngay cả ở cấp bậc dưới Phó Chủ tịch, đều được phép sử dụng vé hạng thương gia khi đi công tác nước ngoài. Giờ đây, tất cả đều phải sử dụng ghế hạng phổ thông. Bộ phận này cũng đang xem xét nới lỏng các tiêu chí đủ điều kiện nghỉ hưu tự nguyện.

Trước tình trạng khó khăn nêu trên, có nhiều lo ngại rằng bộ phận MX có thể báo lỗ trong quý đầu tiên năm 2026. Ngược lại, bộ phận sản xuất bộ nhớ của Samsung lại đang trải qua giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Theo báo cáo gần đây, mảng kinh doanh bộ nhớ đã ghi nhận doanh thu 25,93 tỉ USD trong quý 4/2025, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước đó, đồng thời khẳng định vị thế của Samsung là nhà sản xuất giải pháp bộ nhớ lớn nhất thế giới.