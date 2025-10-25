Honor Power 2 gây sốc với pin 10.000 mAh trong thân máy mỏng chỉ 8mm

Honor đang âm thầm phát triển một mẫu smartphone mới mang tên Honor Power 2, với những thông tin rò rỉ gần đây cho thấy thiết bị này sẽ sở hữu pin khủng lên tới 10.000 mAh. Điều đáng chú ý là mặc dù có dung lượng pin lớn, Honor Power 2 chỉ dày khoảng 8,0 mm, cho thấy nỗ lực của hãng trong việc tối ưu hóa thiết kế.

Ảnh minh hoạ

Chiếc điện thoại này dự kiến sẽ được trang bị màn hình phẳng LTPS 1,5K, cảm biến vân tay quang học và thân máy có thiết kế chống rơi bền bỉ. Về hiệu năng, Honor Power 2 sẽ sử dụng chip MediaTek Dimensity 8500, một sản phẩm vẫn chưa được ra mắt.

Honor Power 2 là phiên bản kế nhiệm của Honor Power thế hệ đầu tiên, ra mắt vào tháng 4 vừa qua. Mẫu điện thoại tiền nhiệm cũng gây ấn tượng với viên pin 8.000 mAh và sạc nhanh 66W, trong khi vẫn giữ độ dày 8mm.

Honor Power cũng được trang bị màn hình AMOLED 6,78 inch với tần số quét 120Hz, độ sáng tối đa 4.000 nits và hỗ trợ HDR. Thiết bị này sử dụng bộ vi xử lý Snapdragon 7 Gen 3 và cụm camera sau 50MP + 5MP, cùng camera trước 16MP. Đặc biệt, phiên bản 512GB của Honor Power còn hỗ trợ kết nối vệ tinh.

Mặc dù Honor chưa chính thức xác nhận thông tin về Honor Power 2, nhưng dự kiến thiết bị sẽ được ra mắt vào quý 1 năm 2026. Người dùng có thể mong đợi một sản phẩm kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất, thiết kế và độ bền.