Honor lộ diện smartphone màn hình gập pin 7.000 mAh thách thức mọi giới hạn

Thị trường điện thoại gập đang chuẩn bị chào đón một sản phẩm đột phá từ Honor. Mẫu smartphone gập thế hệ mới này không chỉ có thiết kế màn hình rộng, tối ưu cho trải nghiệm giải trí và làm việc, mà còn hứa hẹn sẽ định nghĩa lại tiêu chuẩn về thời lượng pin và khả năng nhiếp ảnh trên các thiết bị màn hình gập hiện nay.

Ảnh minh hoạ.

Theo các thông tin rò rỉ, mẫu điện thoại gập này đang được thử nghiệm với bộ vi xử lý cao cấp Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro của Qualcomm. Việc trang bị chip siêu mạnh này sẽ mang lại hiệu năng xử lý mượt mà cho mọi tác vụ nặng.

Điểm nhấn ấn tượng nhất của thiết bị là viên pin có dung lượng lên tới 7.000 mAh, con số ấn tượng cho một chiếc điện thoại gập, vốn thường bị giới hạn về không gian linh kiện bên trong. Điều này giúp người dùng thoải mái trải nghiệm suốt cả ngày mà không lo hết pin.

Mẫu điện thoại gập mới dự kiến sẽ sở hữu màn hình bên trong rộng 7.6 inch và màn hình phụ bên ngoài 5.5 inch, mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa khả năng hiển thị rộng rãi khi mở ra và sự gọn gàng, dễ dàng thao tác bằng một tay khi gập lại.

Về thiết kế, điện thoại sử dụng công nghệ chế tạo thân máy hoàn toàn mới, kết hợp với cụm camera nằm ngang độc đáo. Mặt sau của thiết bị sẽ được trang bị hệ thống ba camera đỉnh cao, nổi bật với cảm biến chính có độ phân giải lên tới 200 megapixel cùng công nghệ chụp ảnh tiên tiến do Honor phát triển.

Ngoài ra, nguồn tin từ Digital Chat Station cho biết Honor đang thử nghiệm thêm một viên pin khổng lồ khác có dung lượng thực tế khoảng 12.000 mAh, cùng với các viên pin đơn dung lượng 9.800 mAh và 9.850 mAh dự kiến sẽ xuất hiện trên các dòng sản phẩm Win 2, X và Power trong tương lai.

Đặc biệt, thương hiệu này cũng đang âm thầm phát triển thế hệ thứ hai của mẫu điện thoại robot độc đáo thuộc dự án Alpha. Phiên bản mới này được cho là đã đạt đến tiêu chuẩn phần cứng rất cao, kế thừa những điểm độc đáo từ thế hệ đầu tiên với camera gimbal tích hợp trí tuệ nhân tạo thông minh.