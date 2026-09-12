Apple chốt ngày phát hành iOS 27 đến loạt iPhone cũ

iOS 27 là nền tảng hệ điều hành được Apple giới thiệu lần đầu tiên tại WWDC 2026, với các nhà phát triển nhận trải nghiệm ngay trong tháng 6, trước khi bản beta công khai được phát hành vào tháng 7. Đây là nền tảng cài đặt sẵn khi iPhone 18 Pro và iPhone Duo được phát hành đến tay người dùng.

iOS 27 bắt đầu được triển khai đến người dùng iPhone 11 trở về sau từ rạng sáng ngày 15/9

Một tin vui là tất cả các mẫu iPhone hiện đang chạy iOS 26 đều có thể cập nhật lên phiên bản mới. Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là các tính năng mới nhất của Siri AI và Apple Intelligence sẽ chỉ được triển khai trên các mẫu máy đời mới nhất.

Việc phát hành iOS 27 trên toàn cầu sẽ bắt đầu vào thứ Hai, ngày 14/9 (hoặc rạng sáng thứ Ba, ngày 15/9 theo giờ Việt Nam). Từ tuần tới, Apple sẽ phát hành bản cập nhật trên máy chủ của mình để người dùng có thể tải xuống phiên bản hệ điều hành mới. Đặc biệt, đây không chỉ là một bản cập nhật đơn lẻ, bởi công ty cũng triển khai iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 và visionOS 27 cùng ngày, cho phép toàn bộ hệ sinh thái của Apple được cập nhật đồng thời.

Một lượng lớn iPhone được lên đời iOS 27

Theo thông báo từ Apple tại WWDC 2026, các mẫu iPhone sẽ được cập nhật lên iOS 27 là các thiết bị đã hỗ trợ iOS 26, bao gồm:

Dòng iPhone 18 và Duo: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo (đã được cài đặt sẵn).

Dòng iPhone 17 và Air: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air và iPhone 17e.

Dòng iPhone 16: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max và iPhone 16e.

Các dòng sản phẩm trước đó: iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11 và iPhone SE (thế hệ thứ 2 trở lên).

Đáng lưu ý, sự vắng mặt của phiên bản tiêu chuẩn iPhone 18 không phải là một sự thiếu sót, mà phản ánh sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh của Apple. Mẫu điện thoại này dự kiến sẽ ra mắt vào quý đầu tiên của năm sau, cùng với các mẫu điện thoại tầm trung và giá rẻ khác.

Việc phát hành đồng thời phần mềm cho toàn bộ hệ sinh thái không chỉ củng cố cam kết của Apple trong việc tích hợp trí tuệ nhân tạo Siri mà còn mở ra nhiều khả năng mới thông qua Apple Intelligence. Tuy nhiên, trước khi cập nhật lên iOS 27, người dùng nên tải bản cập nhật iOS 26.6.2 mà Apple vừa phát hành, đặc biệt đối với những ai muốn cập nhật hệ điều hành mới qua mạng dữ liệu di động.