Honor X80 Pro Max nhá hàng hình ảnh hé lộ pin lên tới 11.000 mAh

Honor vừa công bố ra mắt mẫu smartphone mới thuộc dòng X, mang tên Honor X80 Pro Max, đánh dấu một cột mốc quan trọng cho dòng sản phẩm này. Theo thông tin từ hãng, điện thoại sẽ chính thức ra mắt vào cuối tháng này, hứa hẹn mang đến cho người tiêu dùng cái nhìn sớm về một trong những mẫu smartphone tầm trung đầy tham vọng của hãng.

Poster giới thiệu thông tin Honor X80 Pro Max.

Cùng với đoạn video giới thiệu, Honor cho biết dòng sản phẩm X-series đã vượt qua mốc 130 triệu người dùng toàn cầu, khẳng định danh tiếng về độ bền và độ tin cậy trong nhiều năm qua. Chiếc X80 Pro Max sắp ra mắt được kỳ vọng sẽ tiếp tục theo đuổi tiêu chí này.

Theo các thông tin rò rỉ, Honor X80 Pro Max sẽ sở hữu màn hình OLED 6,78 inch với độ phân giải 2788 x 1280 pixel. Thiết kế của máy được cho là lấy cảm hứng từ các mẫu flagship, với các tùy chọn màu sắc như Đỏ Lightning, Đen, Trắng và Cam. Bên trong, thiết bị sẽ trang bị vi xử lý Snapdragon 6 Gen 5 hoàn toàn mới.

Một trong những tính năng nổi bật nhất của X80 Pro Max là viên pin 11.000 mAh, dự kiến sẽ trở thành một trong những viên pin có dung lượng lớn nhất trên thị trường điện thoại thông minh phổ thông. Thiết bị cũng sẽ hỗ trợ sạc nhanh có dây 90W và sạc ngược có dây 27W.

Phiên bản cơ bản của X80 Pro Max dự kiến sẽ có RAM 8GB và bộ nhớ trong 256GB. Về khả năng chụp ảnh, máy có thể được trang bị camera 50 megapixel ở mặt sau. Giống như các mẫu điện thoại Honor gần đây, X80 Pro Max sẽ chạy hệ điều hành Android 16 dựa trên MagicOS 10.

Ngoài ra, các báo cáo cũng cho thấy thiết bị sẽ có khả năng chống nước và bụi, cùng với khung máy được gia cố, giúp chịu được những cú rơi vô tình và sử dụng thô bạo hàng ngày. Hiện tại, Honor vẫn chưa công bố thông số kỹ thuật chính thức hoặc giá bán của X80 Pro Max. Phiên bản toàn cầu có thể sẽ mang tên Honor Magic 9 Lite, với khả năng có dung lượng pin nhỏ hơn so với X80 Pro Max.