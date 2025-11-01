Honor Power 2 hé lộ thông số, xác nhận pin cực "khủng" 10.000 mAh

Honor có thể sẽ ra mắt một chiếc điện thoại mới vào cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026, được đồn đoán mang tên Power 2, với dung lượng pin lên tới 10.000 mAh. Con số này gấp đôi dung lượng pin của nhiều flagship hiện nay, như Galaxy S25 Ultra với pin 5.000 mAh. Nếu thông tin này chính xác, Honor sẽ thu hút sự chú ý lớn từ người tiêu dùng.

Honor Power thế hệ đầu tiên

Theo thông tin từ chứng nhận 3C, pin của Power 2 có dung lượng gốc là 9.886 mAh, nhưng sẽ được quảng cáo là 10.000 mAh. Những rò rỉ ban đầu cho thấy điện thoại này sẽ sở hữu màn hình 6,79 inch và hiệu năng được cải thiện đáng kể, mặc dù Honor vẫn chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết. Có khả năng chip Dimensity 8500 sẽ là nguồn sức mạnh cho chiếc điện thoại này. Mặc dù Dimensity 8500 được coi là chip tầm trung, nhưng nó vẫn có thể mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng.

Power 2 đang trở thành một đối thủ đáng gờm cho những ai ưu tiên thời lượng pin dài. Nhiều người có thể sẽ chọn một chiếc điện thoại có thể sử dụng liên tục trong hai ngày thay vì một thiết bị có hiệu năng vượt trội nhưng pin nhỏ hơn.

Trước đó, vào tháng 4 năm nay, Honor đã ra mắt chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới với pin 8.000 mAh, Honor Power, có khả năng cung cấp tới 25 giờ phát video, 23 giờ sử dụng TikTok, hoặc 14 giờ chơi game. Máy hỗ trợ sạc nhanh 66W, nhanh hơn một số flagship hiện tại.

Bản tiền nhiệm của Honor Power 2 có pin 8.000 mAh

Honor Power phiên bản đầu tiên được trang bị bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, RAM 12 GB và bộ nhớ trong lên đến 512 GB. Màn hình của máy là OLED cong bốn cạnh 6,78 inch với tần số quét 120 Hz, độ phân giải 1.224 x 2.700, màu 10-bit và độ sáng tối đa 4.000 nits. Tuy nhiên, khả năng chụp ảnh của máy chỉ ở mức trung bình với cụm camera kép 50 megapixel và 5 megapixel, cùng camera trước 16 megapixel.

Honor Power có giá khởi điểm khoảng 270 USD (khoảng 7 triệu đồng), và người tiêu dùng đang rất mong chờ xem liệu phiên bản kế nhiệm Power 2 có giữ nguyên mức giá này hay không. Hiện tại, vẫn chưa có thông tin chi tiết về giá của Power 2, nhưng hy vọng mẫu máy sẽ được giữ ở mức dưới 8 triệu đồng và có thể ra mắt ngoài thị trường Trung Quốc.